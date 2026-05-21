Αθήνα: Συνελήφθη 50χρονος οδηγός ταξί που έκρυβε με πανί το ταξίμετρο – Εισέπραξε διπλάσιο κόμιστρο

Συνελήφθη 50χρονος οδηγός ταξί που εισέπραξε το διπλάσιο κόμιστρο από επιβάτες για τη διαδρομή από τον Λυκαβηττό μέχρι την Πλατεία Μοναστηρακίου, έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο του οχήματος.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 50χρονος αυτοκινητιστής συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α./Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου και σκόπιμη επέμβαση σε ταξίμετρο.

Ο 50χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να κινείται στο κέντρο της Αθήνας και σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε επιβάτες οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί από τον Λυκαβηττό και για τη διαδρομή μέχρι την Πλατεία Μοναστηρακίου εισέπραξε το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ αντί του προβλεπόμενου ποσού των 7,5 ευρώ, έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο.

Όπως διαπιστώθηκε, ο κατηγορούμενος είχε επέμβει στη λειτουργία της ταμειακής μηχανής, ώστε να εκδίδεται απόδειξη μόνο ύστερα από δική του βούληση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.