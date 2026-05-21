Κερατέα: Χειροπέδες σε 20χρονο που έκρυβε σπίτι του παράνομα όπλα -ΦΩΤΟ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Χειροπέδες σε έναν 20χρονο, ο οποίος έκρυβε στο σπίτι του παράνομα όπλα, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) στην Κερατέα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών πληροφοριών για σπίτι στην Κερατέα όπου αποκρύπτονται παράνομα όπλα, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του 20χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 2 καραμπίνες
  • 21 φυσίγγια και
  • αεροβόλο πιστόλι.

Σε βάρος του 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

όπλα Κερατέα

 

