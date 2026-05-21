Η Βουλή γέμισε… κελεμπίες – Ποιοι ήταν οι Καταριανοί που βρέθηκαν στα έδρανα της Ολομέλειας

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

αντιπροσωπεία Κατάρ Βουλή
Μια εικόνα από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη Βουλή καταγράφηκε σήμερα, εν μέσω της συζήτησης για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης.

Στα έδρανα, δίπλα ακριβώς στο προεδρείο της Ολομέλειας κάθονταν άνδρες ντυμένοι με παραδοσιακές αραβικές ενδυμασίες, τραβώντας πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Πρόκειται για τα μέλη αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Σούρα από το Κατάρ, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Η αντιπροσωπεία βρέθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο για να παρακολουθήσει τη διαδικασία της Ολομέλειας, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη, να αναλαμβάνει το «καλωσόρισμα».

