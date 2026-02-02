Λάρισα: Ανησυχία στους ιδιοκτήτες ταξί μετά τη νέα επίθεση και ληστεία σε βάρος οδηγού – Τι είπε στο enikos.gr ο γραμματέας του Σωματείου

Ανησυχία επικρατεί στους οδηγούς ταξί της Λάρισας μετά τη νέα επίθεση και ληστεία σε βάρος συναδέλφου τους το βράδυ της Κυριακής στη συνοικία της Νέας Σμύρνης. Ο γραμματέας του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας, Άγγελος Μεταξάς-Αρμόδωρος, μιλώντας στο enikos.gr, ζήτησε πρόληψη από τον Δήμο και ενίσχυση της αστυνομικής επιτήρησης σε σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2), όταν ο οδηγός ταξί παρέλαβε δύο νέους άνδρες από την Κεντρική Πλατεία Λάρισας. Ο ένας κάθισε στο μπροστινό κάθισμα και ο άλλος στο πίσω.

Μόλις το όχημα έφτασε στη Νέα Σμύρνη, τον ρώτησαν πόσο ήταν το αντίτιμο. Όταν τους απάντησε, οι δύο επιβάτες επιτέθηκαν στον οδηγό, με τον έναν να τον αρπάζει από τον λαιμό. Απειλώντας τον, του απέσπασαν περίπου 200 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Ο οδηγός, αν και δεν τραυματίστηκε, υποβλήθηκε σε εξέταση, ενώ μετέβη και στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό.

Ο γραμματέας του Σωματείου μιλώντας στο enikos.gr, τόνισε ότι το περιστατικό έχει εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ των επαγγελματιών οδηγών. «Όλοι μας το μάθαμε σήμερα το πρωί. Τον τελευταίο χρόνο έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρία περιστατικά διάρρηξης αυτοκινήτων, μάλιστα σε σημεία κοντά στα σπίτια των αυτοκινητιστών, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία σε όλους μας. Γιατί, από τη στιγμή που ο άλλος ξέρει το σπίτι μου, μπορεί να κάνει κακό και στην οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Άγγελος Μεταξάς-Αρμόδωρος, «ο συνάδελφος πήγε στην Αστυνομία, ενώ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τραυματιστεί, πήγε να εξεταστεί και από ιατροδικαστή».

Ο κ. Άγγελος Μεταξάς-Αρμόδωρος υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση δράση των Αρχών. «Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να αυξηθεί η αστυνομική επιτήρηση σε σημεία που είναι γνωστά ότι είναι επικίνδυνα. Αν όχι όλο το 24ωρο, τουλάχιστον για αρκετές ώρες. Και επίσης να υπάρξει πρόληψη από τον Δήμο, ώστε να τοποθετηθεί περισσότερος φωτισμός σε περιοχές που δεν έχουν αρκετό», σημείωσε.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων που δείχνουν πως η ασφάλεια των οδηγών ταξί παραμένει ζητούμενο, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Οι επαγγελματίες ζητούν ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Δήμου και Αστυνομίας, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία τόσο των ίδιων όσο και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους.

Η ανακοίνωση του Σωματείου

Λίγες ώρες μετά την επίθεση το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας εξέδωσε και ανακοίνωση για το περιστατικό

Αναλυτικά

«Με αφορμή το τελευταίο σοβαρό περιστατικό ληστείας σε βάρος οδηγού ταξί, με χρήση μάλιστα σωματικής βίας, στη συνοικία της Νέας Σμύρνης το βράδυ της Κυριακής, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Λάρισας εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και την βαθιά ανησυχία του.

Δυστυχώς, το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό συμβάν. Το γεγονός ότι σημειώθηκε επίθεση με σωματική βία σε επαγγελματία οδηγό προκαλεί εύλογο προβληματισμό. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και καταγγελθεί επανειλημμένα περιστατικά φθορών και σπασιμάτων σε σταθμευμένα οχήματα ταξί, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το αίσθημα ανασφάλειας στον κλάδο μας .

Ως επαγγελματίες και ως κλάδος, θέλουμε και θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας γρήγορα, υπεύθυνα και με ασφάλεια. Όμως απαιτούμε και το αυτονόητο:

να μπορούμε να επιστρέφουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας σώοι και αβλαβείς.

Δεν είναι δυνατόν, μέσα στα ήδη οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε, να προστίθεται ακόμα ένα:

η ανασφάλεια και ο φόβος για την ίδια μας τη ζωή.

Η ασφάλεια για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με ηρεμία δεν είναι προνόμιο.

Δεν τη ζητάμε. Την απαιτούμε.

Καλούμε:

Την Ελληνική Αστυνομία, να ενισχύσει άμεσα τις περιπολίες σε περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Τον Δήμο, να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ενίσχυση του απαραίτητου ηλεκτροφωτισμού, καθώς υπάρχουν περιοχές και συνοικίες που είναι κυριολεκτικά βυθισμένες στο σκοτάδι, γεγονός που ευνοεί την παραβατικότητα.

Δεν θα αποδεχτούμε τη βία ως «κανονικότητα» της δουλειάς μας.

Δεν θα συνηθίσουμε τον φόβο.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υποχρέωση της Πολιτείας και δεν επιδέχεται καμία αναβολή.

Ως Σωματείο, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε δυναμικά και με κάθε νόμιμο τρόπο το δικαίωμά μας στην ασφάλεια και την αξιοπρέπεια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Ν. Λάρισας»