Μητσοτάκης για Τουρκία: «Πριν από τις 15 Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν – Αναφαίρετο δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων»

Σαφή μηνύματα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

«Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι μονομερές και αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας» τόνισε ο Πρωθυπουργός και αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπογράμμισε ότι «η λύση μπορεί να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο». «Καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η εντός εισαγωγικών θεωρία των γκρίζων ζωνών, όσο έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Σχετικά με τον Χακάν Φιντάν που έκανε λόγο για ιστορική ευκαιρία μόνιμης λύσης στο Αιγαίο, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι για την Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα ανοικτό ζήτημα με την Τουρκία, η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το μενού και άλλα θέματα το καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την κατεύθυνση το θεωρώ δύσκολο. Παρά ταύτα εγώ κρατώ τη δήλωση του κ. Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία ενδεχομένως μπορεί να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι μετά τη δήλωση Φιντάν, εκδόθηκε η Navtex με τις πάγιες θέσεις του τουρκικού ΥΠΑΜ. «Αυτά είναι πράγματα που δεν με εκπλήσσουν» σημείωσε.

«Όσο υπάρχει το casus belli η Τουρκία δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και παρά την αμφισβήτηση κάποιων μπορέσαμε και πετύχαμε τον αποκλεισμό της» σημείωσε ακόμη ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην συνάντηση που θα έχει στην Άγκυρα με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι αυτή θα γίνει πριν από τις 15 Φεβρουαρίου. «Η σχέση μας με την Τουρκία είναι αυτοτελής. Θα βρεθώ στην Άγκυρα τις επόμενες εβδομάδες και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε κάποιον διαμεσολαβητή ή επιδιαιτητή για να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες».

Για την επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως δεν έχει «κάποια επίσημη ενημέρωση αν επίκειται κάποιο ταξίδι του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πατρίδα μας».

Για τα ενεργειακά

Μιλώντας για τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «είναι ιδιωτικές εταιρείες που χρησιμοποιούν κρατικές υποδομές», διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν «δύο παρακλάδια, Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη».

«Δεν μιλάμε μόνο για ιδιωτικές συμφωνίες αλλά για μια στρατηγική κατεύθυνση ώστε η Ελλάδα να είναι πάροχος μέχρι τη Ρουμανία» επεσήμανε και υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός παίκτης για την ενεργειακή ασφάλεια».

Εξήγησε επίσης ότι η στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία υποδείχθηκε όχι μόνο από την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά και από τα εθνικά συμφέροντα. «Αλίμονο αν η Ελλάδα δεν στήριζε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο που έχει διεκδικήσεις» είπε χαρακτηριστικά, ενώ στάθηκε και στην ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.