Μεγάλη άνοδος για την ενημέρωση του OPEN και τον Ιανουάριο του 2026

Οι πολίτες αγκαλιάζουν ολοένα και περισσότερο την αδέσμευτη, αντικειμενική και αποκαλυπτική ενημέρωση που προσφέρει καθημερινά το OΡΕΝ σε δωδεκάωρη ζωντανή μετάδοση, φιλοξενώντας και τους πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής.
Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 2026:
- Η πρωινή εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά ανέβηκε στο 13,8%. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 10,8%.
- Η νέα εκπομπή “10 Παντού” με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου έκανε νέο άλμα στο 12,5%. Τον Δεκέμβριο το ποσοστό της ήταν 10,7%.
- Το μεσημεριανό δελτίο με τη Λίνα Δρούγκα αύξησε την απήχησή του στο 10,9%. Πέρυσι 6,6%.
- Η νέα απογευματινή εκπομπή “Καθαρές κουβέντες” με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου ανέβηκε στο 9,1%. Τον Δεκέμβριο 7,5%.
- Το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου αύξησε περαιτέρω την επιρροή του (9,5%). Πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7,8%.
- Ψηλά και το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου με τη Ματίνα Παπαδέα (9,1%).
- Η πρωινή εκπομπή τού Σαββατοκύριακου “Τώρα Μαζί” με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου ανέβηκε στο 12,7%, από 10,6% τον Ιανουάριο 2025.
- Η εβδομαδιαία εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων «Status Quo» με Μαρία Καρχιλάκη, Έφη Κουτσοκώστα, Αργύρη Ντινόπουλο, Θανάση Αυγερινό, Μαρία Ζαχαράκη, Μαρία
- Αρώνη, Παντελή Βαλασόπουλο, Μαρία Κονταξή, Σάρα Τσέλα, Κωνσταντίνο Μακρή αύξησε στο 7,3% την απήχησή της από 5,1% τον περσινό Ιανουάριο.
- Η δις εβδομαδιαία οικονομική εκπομπή «Limit Up» με τον Γιάννη Φώσκολο και τον Αντώνη Κρητικό ανέβηκε στο 6,2% από 3,6% τον Ιανουάριο 2025.