Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 02/02/2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς «ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».
  • Η Ελευθερία Σ., 16 ετών, εξαφανίστηκε στις 31/01/2026 και ώρα 13:00. Έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,70 και είναι εύσωμη.
Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη.

«Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 02/02/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 31/01/2026 και ώρα 13:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Ν. Σμύρνη η Ελευθερία Σ., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα,
02/02/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι-ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια».

