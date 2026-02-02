ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να δημιουργήσει ένα απόθεμα σπάνιων γαιών για να μειώσει την εξάρτηση από το Πεκίνο

  • Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος σπάνιων γαιών, ύψους σχεδόν 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα.
  • Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την έναρξη του «Project Vault», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών και με σχεδόν 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιωτικά κεφάλαια.
  • Το απόθεμα στοχεύει στην προστασία κατασκευαστών αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και στρατηγικών βιομηχανιών από διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η Κίνα ελέγχει μεγάλο μέρος της αξιακής αλυσίδας των σπάνιων γαιών, χρησιμοποιώντας την ως μοχλό πίεσης σε εμπορικές διαπραγματεύσεις.
Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διαθέσει σχεδόν 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός στρατηγικού αποθέματος σπάνιων γαιών, το οποίο θα μπορούσε να αντισταθμίσει την ικανότητα της Κίνας να χρησιμοποιεί την κυριαρχία της σε αυτά τα δύσκολα επεξεργάσιμα μέταλλα ως μοχλό πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη Δευτέρα την έναρξη του «Project Vault», το οποίο αρχικά θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών και σχεδόν 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιωτικά κεφάλαια. Το δάνειο αναμένεται να εγκριθεί και να εκταμιευθεί από σήμερα, Δευτέρα, κάτι που θα αποτελεί ένα ρεκόρ για την τράπεζα.

Τα ορυκτά που θα φυλάσσονται στο απόθεμα θα βοηθήσουν στην προστασία των κατασκευαστών αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών και άλλων αγαθών από τυχόν διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι με το απόθεμα θα περιορίσουν την εξάρτηση από την Κίνα, όπως επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μετά τη δημοσίευση σχετικών πληροφοριών σε ΜΜΕ.

Ένα τέτοιο σχέδιο αφορά βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ψηφιακές υπηρεσίες ή η άμυνα και λαμβάνει χώρα την ώρα που η Κίνα χρησιμοποιεί τον έλεγχο των βιομηχανικών μαγνητών, αναγκαίων στον κύκλο χρήσης των σπάνιων γαιών, ως μέσο άσκησης πίεσης προς γειτονικά κράτη, ιδίως την Ιαπωνία.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος, εάν όχι σχεδόν το σύνολο σε ορισμένες περιπτώσεις, της αξιακής αλυσίδας των σπάνιων γαιών, από την εξόρυξη έως την επεξεργασία και την ενσωμάτωση σε τεχνικά υλικά.

Μια κατάσταση που προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον, την ώρα που το Πεκίνο δεν δίστασε να απειλήσει να ενεργοποιήσει αυτόν τον μοχλό πίεσης κατά τη διάρκεια των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πρώτων οικονομικών δυνάμεων του πλανήτη, ιδίως κατά την εμπορική κλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες, μετά την ανακοίνωση νέων δασμών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο.

 

20:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

