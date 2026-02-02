Γροιλανδία: Η κυβέρνηση περιμένει «συγκεκριμένα αποτελέσματα» από τον διάλογο που έχει αρχίσει με τις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Η Γροιλανδία περιμένει “συγκεκριμένα αποτελέσματα” από τον διάλογο που έχει αρχίσει με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης του μεγάλου νησιού της Αρκτικής.
  • Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για το θέμα της Γροιλανδίας πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον, με συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από Δανία, Γροιλανδία και ΗΠΑ.
  • Η Δανία και η Γροιλανδία απορρίπτουν οποιαδήποτε μεταφορά της κυριαρχίας, με τον πρωθυπουργό να υπενθυμίζει ότι “η Γροιλανδία ούτε αγοράζεται ούτε πωλείται”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γροιλανδία: Η κυβέρνηση περιμένει «συγκεκριμένα αποτελέσματα» από τον διάλογο που έχει αρχίσει με τις ΗΠΑ

Η Γροιλανδία περιμένει “συγκεκριμένα αποτελέσματα” από τον διάλογο που έχει αρχίσει με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της κυβέρνησης του μεγάλου νησιού της Αρκτικής, το οποίο θέλει πολύ να αποκτήσει η Ουάσινγκτον,  αλλά αποτελεί έδαφος της Δανίας.

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς Φρέντερικ Νίλσεν έκανε την δήλωση κατά την έναρξη της χειμερινής συνεδρίασης του γροιλανδικού κοινοβουλίου. “Ο διάλογος έχει αρχίσει, και η γροιλανδική κυβέρνηση θα εργαστεί με αποφασιστικότητα, προκειμένου να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα”, δήλωσε ενώπιον του Ινατσισαρτούτ, ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για το θέμα της Γροιλανδίας πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον. Σε αυτήν συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την επομένη, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η συνεδρίαση “πήγε καλά, σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα όπως και τρόπο”.  “Είμαι ελαφρώς πιο αισιόδοξος σήμερα (Πέμπτη) σε σχέση με πριν από μια εβδομάδα”, είχε δηλώσει.

Για τον Νίλσεν, ο οποίος συνάντησε, μαζί με τη Δανή πρωθυπουργό, τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, οι συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν παράλληλα με την ενίσχυση του “στενού διαλόγου με τις δυτικές χώρες” και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

“Δεν είμαστε μόνοι και είμαστε προστατευμένοι. Όλες οι χώρες της ΕΕ μας στηρίζουν”, υπογράμμισε και υπενθύμισε, όπως κάθε φορά που επανέρχεται η πρόταση του προέδρου Τραμπ να πάρει τον έλεγχο του αυτόνομου εδάφους της Δανίας, ότι “η Γροιλανδία ούτε αγοράζεται ούτε πωλείται”.

Η Δανία και η Γροιλανδία απορρίπτουν οποιαδήποτε μεταφορά της κυριαρχίας.  Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιούνται μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της Ατλαντικής Συμμαχίας μετά την ίδρυσή της το 1949.

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ωστόσο ότι συμφώνησε σε ένα “πλαίσιο” με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία. Ελάχιστα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 132 μόνιμες προσλήψεις: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεων

Σημαντικά κέρδη στο Χρηματιστήριο – Έκλεισε με άνοδο 1,38%

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Τραμπ: Ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με την Ινδία

Σε εμπορική συμφωνία που προβλέπει άμεση μείωση των δασμών στα προϊόντα η μία της άλλης, συμφώ...
19:25 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θέλει να δημιουργήσει ένα απόθεμα σπάνιων γαιών για να μειώσει την εξάρτηση από το Πεκίνο

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να διαθέσει σχεδόν 12 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενό...
19:10 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Νορβηγία: Υπό κράτηση ο γιος της πριγκίπισσας διαδόχου – Του απαγγέλθηκαν και νέες κατηγορίες

Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό κράτηση τον μεγαλύτερο γιο της πριγκίπισσας...
18:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Φρίκη στη Νέα Υόρκη: Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλες σε υπόγειο στο Μπρούκλιν

Ανθρώπινα υπολείμματα εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου, σε υπόγειο πολυκατοικί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα