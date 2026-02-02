Γροιλανδία: Η κυβέρνηση περιμένει «συγκεκριμένα αποτελέσματα» από τον διάλογο που έχει αρχίσει με τις ΗΠΑ

Η Γροιλανδία περιμένει “συγκεκριμένα αποτελέσματα” από τον διάλογο που έχει αρχίσει με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της κυβέρνησης του μεγάλου νησιού της Αρκτικής, το οποίο θέλει πολύ να αποκτήσει η Ουάσινγκτον, αλλά αποτελεί έδαφος της Δανίας.

Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς Φρέντερικ Νίλσεν έκανε την δήλωση κατά την έναρξη της χειμερινής συνεδρίασης του γροιλανδικού κοινοβουλίου. “Ο διάλογος έχει αρχίσει, και η γροιλανδική κυβέρνηση θα εργαστεί με αποφασιστικότητα, προκειμένου να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα”, δήλωσε ενώπιον του Ινατσισαρτούτ, ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για το θέμα της Γροιλανδίας πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον. Σε αυτήν συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την επομένη, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η συνεδρίαση “πήγε καλά, σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα όπως και τρόπο”. “Είμαι ελαφρώς πιο αισιόδοξος σήμερα (Πέμπτη) σε σχέση με πριν από μια εβδομάδα”, είχε δηλώσει.

Για τον Νίλσεν, ο οποίος συνάντησε, μαζί με τη Δανή πρωθυπουργό, τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, οι συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν παράλληλα με την ενίσχυση του “στενού διαλόγου με τις δυτικές χώρες” και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

“Δεν είμαστε μόνοι και είμαστε προστατευμένοι. Όλες οι χώρες της ΕΕ μας στηρίζουν”, υπογράμμισε και υπενθύμισε, όπως κάθε φορά που επανέρχεται η πρόταση του προέδρου Τραμπ να πάρει τον έλεγχο του αυτόνομου εδάφους της Δανίας, ότι “η Γροιλανδία ούτε αγοράζεται ούτε πωλείται”.

Η Δανία και η Γροιλανδία απορρίπτουν οποιαδήποτε μεταφορά της κυριαρχίας. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιούνται μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της Ατλαντικής Συμμαχίας μετά την ίδρυσή της το 1949.

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ωστόσο ότι συμφώνησε σε ένα “πλαίσιο” με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός στην Ελβετία. Ελάχιστα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για το περιεχόμενό της.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)