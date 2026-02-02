Βενιζέλος: Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του – Το πρόβλημα της χώρας είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών

  • Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τονίζει ότι «ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του», επισημαίνοντας πως «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών».
  • Ο κ. Βενιζέλος υπογραμμίζει την ανάγκη για ειλικρινή αναθεωρητική συναίνεση και αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, σημειώνοντας ότι «πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο».
  • Τέλος, αναφέρει ότι για σοβαρή συζήτηση περί αναθεώρησης απαιτείται πλήρης αίσθηση των ορίων που θέτει η πολλαπλότητα των έννομων τάξεων και η ύπαρξη μηχανισμών διεθνούς δικαστικού ελέγχου.
Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του, τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε σχόλιό του για το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, συμπληρώνοντας ότι «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου τής Μεταπολίτευσης».

Αναλυτικά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος επικέντρωσε το σχόλιό του σε τρία σημεία:

«Πρώτον, ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του, αυτή είναι η αρχή που πρέπει να διαπερνά όλες μας τις αντιδράσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου τής Μεταπολίτευσης χωρίς αυτό να έχει αποκατασταθεί μετά την οικονομική κρίση και τη λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα. Η αναθεώρηση του Συντάγματος καθίσταται συνεπώς ζήτημα τεχνικό και κοινωνικά αδιάφορο, αν δεν υπάρξει ένα πειστικό και ευρείας αποδοχής νέο αφήγημα εθνικής συνοχής και κοινωνικής συμπερίληψης», τονίζει ο κ. Βενιζέλος.

Ως δεύτερο σημείο επισημαίνει πώς το Σύνταγμα απαιτεί προκειμένου να αναθεωρηθεί να διαμορφώνεται ειλικρινής και ουσιαστική αναθεωρητική συναίνεση και να συγκροτείται αυξημένη αναθεωρητική πλειοψηφία τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών (180/300), θεμελιωμένη στην εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. «Η παρούσα Βουλή που δεν μπορεί να επιλέξει τα μέλη των ανεξάρτητων Αρχών με την ειδική πλειοψηφία που απαιτεί το Σύνταγμα, δύσκολα μπορεί να επιτύχει τις αναγκαίες αναθεωρητικές συναινέσεις ενώ διεξάγεται η αποκαλυπτική δίκη των υποκλοπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και ενώ λειτουργεί, όπως λειτουργεί, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δε βασικό ερώτημα για την επόμενη Βουλή είναι αν μπορεί να αναδείξει κυβέρνηση πριν επιληφθεί της αναθεώρησης. Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο» σημειώνει.

Και τρίτον ο Ευάγγελος Βενιζέλος σημειώνει ότι «προκειμένου να συζητήσουμε σοβαρά για την αναθεώρηση του Συντάγματος τώρα πλέον πρέπει να έχουμε πλήρη αίσθηση των ορίων που θέτει η πολλαπλότητα των έννομων τάξεων (εθνική, διεθνής, ενωσιακή) και η ύπαρξη μηχανισμών διεθνούς δικαστικού ελέγχου ακόμη και του ίδιου του εθνικού Συντάγματος και των αλλαγών που επιφέρει η αναθεώρησή του».

«Μόλις συνεννοηθούμε σε αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε με σοβαρότητα σε μια πραγματικά εθνική και συναινετική συζήτηση περί αναθεώρησης», καταλήγει.

