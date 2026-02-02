Νέα αποκαλυπτική μαρτυρία για την 16χρονη Λόρα: «Δεν ήταν μόνη της στην πτήση»

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, καθώς μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό συνεπιβάτης της κοπέλας, ο οποίος ήταν στην ίδια πτήση της Lufthansa από Αθήνα προς Φρανκφούρτη.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν μαζί με έναν νεαρό με μακριά μαλλιά», ανέφερε στο MEGA ο συνεπιβάτης της 16χρονης που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η Λόρα κατά τη διάρκεια της πτήσης πήγαινε στη θέση του νεαρού και μιλούσαν και αντίστροφα εκείνος στη Λόρα. Μάλιστα, τόσο η Λόρα όσο και ο νεαρός, έκαναν παράπονα γιατί δεν τους έβαλαν να κάτσουν μαζί και ειδοποιήθηκε και το προσωπικό του αεροσκάφους για την επίλυση του θέματος.

Ο μάρτυρας τόνισε δε πως υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από την πλευρά του νεαρού γιατί είπε «είμαστε ζευγάρι, δεν γίνεται να μη καθόμαστε μαζί».

Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ: Δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι το παιδί αυτό έχει πάει στο αεροδρόμιο

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στον ΑΝΤ1 στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού όπου ανέφερε αρχικά ότι δεν γινόταν να αποτραπεί η έξοδος του κοριτσιού από τη χώρα διότι δηλώθηκε η εξαφάνισή της ενώ εκείνη είχε ήδη φύγει και είχε φτάσει στη Γερμανία.

“Αναζητήσαμε τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στην Αττική αφού πέρασαν τα δύο πρώτα 24ωρα, να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει ουσιαστική καθυστέρηση στην αναζήτηση του παιδιού. Επειδή στην αρχική κατάσταση των γονιών είχε αναφερθεί ένα συγγενικό πρόσωπο στη Γερμανία, οι ελληνικές αρχές επικοινώνησαν με τις γερμανικές, ζήτησαν να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος από τα πρώτα 24ωρα και ζήτησαν στην περίπτωση που το παιδί βρεθεί στη Γερμανία να τεθεί σε φύλαξη. Άρα πριν καν ξεκινήσει η αναζήτηση της εδώ, είχε ξεκινήσει στη Γερμανία. Κι αυτό ξεκαθαρίζω, δεν υπήρχε καθυστέρηση σε αυτό.

Επειδή δεν μας απάντησαν άμεσα κάποιες αεροπορικές εταιρείες και αυτή που χρησιμοποιήθηκε δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε ότι το παιδί αυτό έχει πάει στο αεροδρόμιο. Γι’ αυτό δεν αναζητήθηκε υλικό από το αεροδρόμιο.”

Και συνέχισε:

“Δεν υπήρχε καμία πληροφορία για το παιδί στο αεροδρόμιο. Είχαν μεσολαβήσει τέσσερις ημέρες, δεν υπήρχε καμία επίσημη απάντηση ότι το παιδί βρίσκεται σε κάποια πτήση άρα δεν υπήρχε κάποιο δεδομένο που να μας οδηγήσει στο αεροδρόμιο”.

Η κ. Δημογλίδου υποστήριξε ότι υπήρχαν υπόνοιες στις αρχές για φυγή της 16χρονης στη Γερμανία και γι’ αυτό υπήρξε επίσημη αναζήτηση στη χώρα αυτή, ενώ τόνισε πως η αστυνομία επίσημα ζήτησε να αναζητηθεί το παιδί από τα πρώτα 24ωρα. Υπενθύμισε ότι υπήρχαν καταθέσεις μαρτύρων αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που με βεβαιότητα έλεγαν ότι είδαν το παιδί στην περιοχή του Ζωγράφου, υπήρχε και βιντεοληπτικό υλικό, βρέθηκαν και προσωπικά αντικείμενα, οπότε οι έρευνες στράφηκαν προς τα κει.

“Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας βρέθηκε βιντεοληπτικό υλικό που μας οδήγησε στην Ομόνοια. Είδαμε ότι το παιδί ακολούθησε μία διαδρομή και εισήλθε σε ταξιδιωτικό γραφείο. Και πάλι στη συνέχεια η πληροφορία δόθηκε από το γραφείο και όχι από την εταιρεία.”

Τα κινητά τηλέφωνα της Λόρας δεν έχουν ενεργοποιηθεί, ενώ οι γονείς δεν έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό.