Εξαφάνιση Λόρας: «Η αεροπορική δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ.» – Γιατί είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, καθώς όπως όλα δείχνουν, όταν ενημερώθηκαν οι Αρχές για το περιστατικό, η ανήλικη βρισκόταν ήδη στην Γερμανία.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η 16χρονη με το που ήρθε στην Αθήνα πήγε σε μικρό ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια, αφού πρώτα πούλησε χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της, και έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη.

Στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» μίλησε ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού καταστήματος στο οποίο έβγαλε εισιτήριο με απευθείας πτήση για Φρανκφούρτη η Λόρα έναντι 200 ευρώ στις 08/01. Αναφέρει ότι προσπάθησε να την πείσει να βγάλει φθηνότερο εισιτήριο αλλά η 16χρονη ήθελε να φύγει άμεσα. «Τη στιγμή που ζητάει ίδια μέρα ο άλλος ξέρουμε κάτι γίνεται», ανέφερε.

«Ζητάμε πάντα τηλέφωνο ή email. Μας είπε ότι δεν έχει τηλέφωνο και μας έδωσε ένα email. Εκεί στείλαμε το boarding pass. Παίρνουμε τα στοιχεία του διαβατηρίου και τα αποστέλλουμε στην εταιρεία, δεν τα κρατάμε. Τα στοιχεία ήταν δικά της. Το δικό της όνομα και επώνυμο. Ειλικρινά, δεν φαινόταν ανήλικη. Έμοιαζε 20 με 25 ετών. Ήταν ντυμένη και βαμμένη με τρόπο που την έκανε να δείχνει μεγαλύτερη. Έτσι, δεν μας κίνησε υποψίες η ηλικία της και δεν το κοιτάξαμε. Επέμενε ότι πρέπει να φύγει. Άλλωστε, η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει και σε παιδιά 16 ετών να ταξιδεύουν μόνα τους».

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μία πληροφορία πως η 16χρονη είχε στα χέρια της το διαβατήριο της μητέρας της. Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, προκύπτει το ερώτημα, γιατί είχε προχωρήσει στην συγκεκριμένη κίνηση η ανήλικη.

Σύμφωνα με τον Alpha, η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, έχει ένα έντυπο, στο οποίο αναφέρεται πως συνιστάται να έχει ο επιβάτης, που είναι άνω των 16 ετών, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του γονέα.

Το συγκεκριμένο έντυπο, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, μπορεί να μην ζητηθεί, ωστόσο η ανήλικη φέρεται πως είχε φροντίσει και αυτή τη λεπτομέρεια, σε περίπτωση που της γινόταν ο συγκεκριμένος έλεγχος.

Επίσης, υπάρχει μία κινητοποίηση στην ελληνική ομογένεια στην Γερμανία, όπου κυκλοφορεί παντού το missing alert με την φωτογραφία της Λόρας.

Δεν απάντησε η αεροπορική

Πώς όμως οι Αρχές δεν είχαν στα χέρια τους τα στοιχεία από την αεροπορική εταιρεία και οι έρευνες κινούνταν τόσες ημέρες σε λάθος κατεύθυνση;

«Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών είχε πραγματοποιηθεί τρεις φορές αλληλογραφία με αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εξυπηρετούν πολίτες για ταξίδι στη Γερμανία. Παρόλο που η αεροπορική που χρησιμοποιήθηκε από την ανήλικη δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛΑΣ, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις γερμανικές σε περίπτωση που βρεθεί το παιδί στη Γερμανία να επικοινωνήσουν μαζί μας», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΑΝΤ1.

Δημογλίδου: «Όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα οι γονείς της να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία»

Σε δηλώσεις προχώρησε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα.

«Η Λόρα εξαφανίστηκε πρωινές ώρες στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή στην οποία διαμένει στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα άμεσα γιατί φαίνεται ότι πήρε κάποιο ταξί, όπως αποκαλύφθηκε τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φαίνεται ότι έβγαλε ένα εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας.

Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, αναφερόμενη στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης, μετά και τη δημοσιοποίηση βίντεο-ντοκουμέντου από τη στιγμή που η κοπέλα αγόρασε εισιτήριο για να φύγει για Φρανκφούρτη.

«Η εταιρεία από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία»

Η Κ. Δημογλίδου, άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη στο εξωτερικό, καθώς όπως τόνισε «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές 12, 16 και 18/01 διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».

Πρόσθεσε δε ότι: «Παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδελφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».

«Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία»

Όπως τόνισε η Κ. Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές.

Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας. Έχει βρεθεί συγγενής της από τις γερμανικές Αρχές, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».

Η έκκληση του ετεροθαλούς αδελφού της και του δικηγόρου της οικογένειας

Ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης που μένει μόνιμα στο Αμβούργο μίλησε επίσης στην εκπομπή, αναφέροντας ότι έχει τουλάχιστον δύο χρόνια να την συναντήσει.

«Τελευταία φορά την είδα όταν ήταν 13 χρόνων νομίζω, 14. Πριν από μερικά χρόνια δηλαδή. Δεν είναι εδώ σε εμένα, ούτε την έχω δει. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω αν είναι καλά ή της έχει συμβεί κάτι».

Τέλος, ο δικηγόρος της οικογένειας της 16χρονης, Τηλέμαχος Μπενετάτος, ζήτησε «ιδιαίτερο χειρισμό» όσον αφορά τις πληροφορίες που διοχετεύονται, ώστε να μην υπηρετούν λογικές «κλειδαρότρυπας».