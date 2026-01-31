«Τραμπ, ζήτα συγγνώμη»: Τεράστια διαδήλωση στη Δανία μετά τις δηλώσεις του για την υπηρεσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποίησαν σήμερα Σάββατο μέσα σε τσουχτερό κρύο μια σιωπηλή πορεία στην Κοπεγχάγη, μια πορεία που διοργάνωσε η Ένωση Δανών Βετεράνων, για να καταδικάσουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε την υπηρεσία των στρατιωτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.

Ο Τραμπ προκάλεσε την αγανάκτηση της Δανίας και άλλων συμμαχικών χωρών στις 22 Ιανουαρίου, δηλώνοντας ότι τα στρατεύματά τους «παρέμεναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» κατά τη διάρκεια των 20 ετών της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν.

Σε απάντηση, 44 σημαίες της Δανίας που έφεραν τα ονόματα ισάριθμων Δανών πεσόντων στρατιωτών στο Αφγανιστάν, φυτεύτηκαν σε παρτέρια μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη, η οποία τις αφαίρεσε την Τρίτη προτού ζητήσει συγγνώμη για την ενέργειά της αυτή.

«Τρέφουμε βαθύτατο σεβασμό για τους Δανούς βετεράνους και για τις θυσίες που έχουν κάνει οι Δανοί στρατιώτες για την κοινή μας ασφάλεια. Η αφαίρεση των σημαιών δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει κάποιον», έγραψε η αμερικανική πρεσβεία στο Facebook. Διευκρίνισε ότι τα παρτέρια ήταν ιδιοκτησία της και όχι δημόσια περιουσία.

Την Παρασκευή, ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης φύτεψε 44 σημαίες της Δανίας στα παρτέρια.

Σήμερα Σάββατο, αναμενόταν να προστεθούν 52 ακόμη σημαίες με ονόματα – 44 για Δανούς που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν, συν τους οκτώ που πέθαναν στο Ιράκ.

Αφού συγκεντρώθηκαν στο Κάστελετ, την ακρόπολη της Κοπεγχάγης, διαδηλωτές παρακολούθησαν μια σύντομη τελετή στο μνημείο αφιερωμένο στους πεσόντες στρατιώτες πριν ξεκινήσει η πομπή.

«Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

Ορισμένοι διαδηλωτές κυμάτιζαν κόκκινες και άσπρες δανικές σημαίες. Άλλοι, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, παρέλασαν σιωπηλά προς την αμερικανική πρεσβεία, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή μπροστά από την πρεσβεία και κατατέθηκε στεφάνι από κόκκινα και άσπρα λουλούδια. «Η διαδήλωση έχει τίτλο “Χωρίς Λόγια” γιατί πραγματικά περιγράφει αυτό που νιώθουμε, δεν έχουμε λόγια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σόρεν Κνούντσεν, αντιπρόεδρος της ένωσης βετεράνων.

«Προφανώς, θέλουμε επίσης να πούμε στους Αμερικανούς ότι αυτά που είπε ο Τραμπ είναι μια προσβολή για εμάς και τις αξίες που υπερασπιστήκαμε μαζί», πρόσθεσε.

Στην κορυφή της πορείας, διαδηλωτές κρατούσαν ένα μεγάλο κόκκινο πανό που έγραφε “Χωρίς Λόγια”.

«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας συμμετέχων, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

«Οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν πολύ προσβλητικές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χένινγκ Άντερσεν, ένας Δανός που υπηρέτησε σε αποστολή του ΟΗΕ στην Κύπρο. «Έχω φίλους που ήταν εκεί (στο Αφγανιστάν). Κάποιοι από αυτούς τραυματίστηκαν και εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια του πολέμου σήμερα», πρόσθεσε ο 64χρονος, με τέσσερα στρατιωτικά παράσημα καρφιτσωμένα στο στήθος του μαύρου σακακιού του βετεράνου. Ο Τραμπ «λέει πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει όλη την αλήθεια», είπε αγανακτισμένος.

«Μείναμε πολύ ευχάριστα έκπληκτοι από την υποστήριξη που λάβαμε», δήλωσε ο Σόρεν Κνούντσεν, αντιπρόεδρος της Δανικής Ένωσης Βετεράνων.

Η Δανία, η οποία συνεχίζει να αποκαλεί τις ΗΠΑ «στενότερο σύμμαχό» της παρά τις εντάσεις για τη Γροιλανδία, είχε μεγαλή στρατιωτική συμμετοχή πολεμώντας στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου και αργότερα στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ