Μάικλ Τζάκσον: «Βόμβα» από ηχητικά ντοκουμέντα που έρχονται στο φως – Η ανατριχιαστική εξομολόγηση του «βασιλιά της ποπ» για τα παιδιά

Ανατριχιαστικά αδημοσίευτα ηχητικά ντοκουμέντα του Μάικλ Τζάκσον, στα οποία εκφράζει τις βαθύτερες «προσωπικές» σκέψεις του για τα παιδιά, πρόκειται να αποκαλυφθούν σε μια νέα τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ. Ο βασιλιάς της ποπ ακούγεται να συζητά τα βαθύτερα συναισθήματά του για την εμμονή του με τα παιδιά. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο Τζάκσον εξομολογείται ότι αν δεν είχε παιδιά κοντά του, θα αφαιρούσε τη ζωή του.

«Αν μου έλεγες αυτή τη στιγμή… Μάικλ, δεν θα ξαναδείς ποτέ άλλο παιδί… θα αυτοκτονούσα», λέει. «Τα παιδιά καταλήγουν να ερωτεύονται την προσωπικότητά μου. Μερικές φορές αυτό με βάζει σε μπελάδες», υποστηρίζει επίσης.

Η δίκη του 2005 και τα αδημοσίευτα πλάνα με τα παιδιά

Οι συγκλονιστικές ηχογραφήσεις παρουσιάζουν επίσης μια νέα οπτική για το πόσο κοντά ένιωθε ο Τζάκσον με τον Γκάβιν Αρβίζο — το παιδί που είχε επιζήσει από καρκίνο και αργότερα τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση σε μία δίκη του 2005. Αδημοσίευτα πλάνα δείχνουν τον Τζάκσον, ο οποίος παραδέχτηκε ότι μοιραζόταν το κρεβάτι του με παιδιά, να πηγαίνει μόνος του σε πικνίκ με τον Αρβίζο στους χώρους της Neverland.

Ο Τζάκσον αθωώθηκε και για τις 14 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών για παρενόχληση ανηλίκου, τεσσάρων κατηγοριών για μέθη ανηλίκου με σκοπό την κακοποίηση, και για μυστική συνωμοσία με σκοπό την κράτηση του αγοριού και της οικογένειάς του ως ομήρων στο ράντσο του στην Καλιφόρνια. Κατηγορήθηκε επίσης για παροχή αλκοόλ στο αγόρι, το οποίο ήταν τότε 15 ετών.

Το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζάκσον

Η βρετανική εταιρεία παραγωγής Wonderhood Studios εξασφάλισε τις κασέτες για μια νέα σειρά του Channel 4 με τίτλο «The Trial», η οποία θα προβληθεί την επόμενη εβδομάδα. Η σειρά «βόμβα» τεσσάρων μερών επικεντρώνεται στα γεγονότα που οδήγησαν στη δίκη του Μάικλ Τζάκσον το 2005.

Ένα άτομο, που άκουσε τις ηχογραφήσεις, δήλωσε: «Υπάρχει κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο και απόκοσμο στην εμμονή του Μάικλ Τζάκσον με τα παιδιά – ειδικά εκείνα που δεν είναι δικά του». «Το να ακούς τη φωνή του να συζητά για τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι είχε κατηγορηθεί για παρενόχληση, εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με την ψυχική του υγεία, τη νοοτροπία και, δυστυχώς, τις προθέσεις του».

«Ήταν ερωτευμένος με τα παιδιά»

«Αυτός είναι ο Μάικλ στην πιο ειλικρινή του στιγμή, δίνοντάς μας μια εικόνα για το πώς ήταν ερωτευμένος με τα παιδιά… παθιασμένος με το να θέλει να βρίσκεται κοντά τους. Δεν βλέπει τίποτα κακό στο να φέρνει παιδιά στο σπίτι του και στο κρεβάτι του, χωρίς γονική επίβλεψη, δικαιολογώντας αυτές τις ενέργειες λέγοντας ότι είναι απλώς ένας φίλος που θέλει να βοηθήσει. Προχώρησε μάλιστα παραπέρα — εκφράζοντας πώς τα περισσότερα από τα κακομαθημένα παιδιά τον ερωτεύτηκαν. Πρόκειται για πολύ δυσάρεστες εκφράσεις και γλώσσα για να ακούγονται από έναν ελεύθερο άνδρα στα 40 του».

Ο ίδιος συνέχισε: «Υπάρχει επίσης υλικό που βρέθηκε, το οποίο δείχνει πώς ο Μάικλ φρόντιζε τον Γκάβιν όταν εκείνος πάλευε με τον καρκίνο ως μικρό αγόρι. Πολλοί γιατροί πίστευαν ότι η διάγνωσή του ήταν τελική, αλλά ο Μάικλ δεν έχασε ποτέ την ελπίδα του. Ο Μάικλ περιέγραψε πώς είπε στον Γκάβιν ότι του φαινόταν σαν άγγελος. Ο τρόπος με τον οποίο αυτά θα μπορούσαν να ερμηνευθούν είναι συναρπαστικός».

Ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς «The Trial», Τομ Άνστις, δήλωσε: «Οι ανέκδοτες κασέτες ήχου του Μάικλ Τζάκσον προσφέρουν ένα σπάνιο και προνομιούχο παράθυρο στην ψυχή και την ψυχή του Μάικλ. Προσφέρουν μια νέα κατανόηση του ποιος ήταν πραγματικά ο Μάικλ Τζάκσον, τι σκεφτόταν και τις σεισμικές στιγμές που διαμόρφωσαν τη ζωή του. Οι κασέτες είναι συναισθηματικά ωμές και πολύ αληθινές. Σε ορισμένα σημεία, μπορείς να ακούσεις τον Μάικλ να κοντεύει να κλάψει».