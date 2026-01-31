Αυτόματες φορολογικές δηλώσεις 2026: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε – Τι πρέπει να προσέχετε

Περισσότεροι από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι αναμένεται να βρουν φέτος στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προεκκαθαρισμένη και έτοιμη προς υποβολή τη φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Η προσυμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων θα γίνει με βάση τα αρχεία που θα στείλουν εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες στην Αρχή. Αυτό αφορά κατά κόρον τους πολίτες που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, ωστόσο θα μπορούν και οι ίδιοι να προχωρήσουν στην υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, αφού πρώτα την “τσεκάρουν “και δουν πως τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα και δεν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις.

H πλατφόρμα

Η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025. Εάν οι υπόχρεοι δεν θα προβούν σε αυτήν την ενέργεια εμπρόθεσμα, τότε για αυτούς θα το πράξει η ΑΑΔΕ, η οποία θα οριστικοποιήσει και θα υποβάλει με αυτόματο τρόπο τις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις αμέσως μετά το Πάσχα προκειμένου να μη χαθεί το ανώτατο ποσοστό της έκπτωσης φόρου 4% για τους φορολογούμενους που έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα και που επιθυμούν καταβάλουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ.

Επίσης επισημαίνεται πως μόλις τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες προς αποστολή αλλά σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία τους και να προχωρήσουν σε διορθώσεις τυχόν λαθών ή και παραλείψεων.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Η προσυμπλήρωση των στοιχείων του εντύ\που Ε1 της φορολογικής δήλωσης των πολιτών θα γίνει με βάση τα αρχεία που θα αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες στην ΑΑΔΕ. Η δήλωση θα αναρτηθεί στο myAADE και η ειδοποίηση στους φορολογούμενους θα γίνει μέσω e-mail.

Όμως οι υπόχρεοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια σημεία στις προσυμπληρωμένες και στις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις. Αναλυτικά:

Κοινές δηλώσεις συζύγων : Εδώ η δήλωση προσυμπληρώνεται αυτόματα ως κοινή εάν δεν έχει επιλεγεί χωριστή υποβολή.

: Εδώ η δήλωση προσυμπληρώνεται αυτόματα ως κοινή εάν δεν έχει επιλεγεί χωριστή υποβολή. Ο έλεγχος του φορολογουμένου: Ο πολίτης θα πρέπει να ελέγξει την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων και να προχωρήσει στην υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εάν διαπιστώσει λάθη.

Ο πολίτης θα πρέπει να ελέγξει την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων και να προχωρήσει στην υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εάν διαπιστώσει λάθη. Η έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Εάν ο φορολογούμενος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, τότε η φορολογική του δήλωση θα οριστικοποιηθεί με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και θα εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Εάν ο φορολογούμενος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, τότε η φορολογική του δήλωση θα οριστικοποιηθεί με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ και θα εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος. Η καταβολή του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις και η πρώτη θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η καταβολή του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση 4% είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις και η πρώτη θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η βεβαίωση φόρου. Εάν ο φόρος εισοδήματος είναι έως 30 ευρώ, τότε αυτός δεν βεβαιώνεται και δεν επιστρέφεται ποσό κάτω των 5 ευρώ.

Εάν ο φόρος εισοδήματος είναι έως 30 ευρώ, τότε αυτός δεν βεβαιώνεται και δεν επιστρέφεται ποσό κάτω των 5 ευρώ. Διορθώσεις μετά την εκκαθάριση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της υποβολής εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης έως τα μέσα Ιουλίου.

Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου

Τα κρίσιμα σημεία ελέγχου είναι: