Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Εντοπίστηκε ηλεκτρονικό ίχνος της στην Φρανκφούρτη μέσω mail που έδωσε στο πρακτορείο – Δείτε βιντεο

Ηλεκτρονικό ίχνος της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε από την Πάτρα εντοπίστηκε στην Φρανκφούρτη, μέσω του mail το οποίο έδωσε στο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια που έκλεισε το «βιαστικό εισιτήριο» για απευθείας πτήση της Lufthansa, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει η σημερινή εκπομπή «Φως στο Τούνελ», της Αγγελικής Νικολούλη.

Απ’ ότι φαίνεται η 16χρονη που βρίσκεται πλέον στην γερμανική πόλη προσπάθησε να φτιάξει νέο λογαριασμό στο facebook μέσω του mail που ήρθε στα χέρια των αρχών από το ταξιδιωτικό πρακτορείο και μόλις κατάλαβε το «λάθος» της προσπάθησε να αλλάξει την τοποθεσία που αναφέρεται στο προφίλ από Φρανκφούρτη σε Βιέννη, σύμφωνα με την έρευνα της εκπομπής.

Ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου για Λόρα: «Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει» – Το κρίσιμο mail που έδωσε

Στην εκπομπή μίλησε ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού καταστήματος στο οποίο έβγαλε εισιτήριο με απευθείας πτήση για Φρανκφούρτη η Λόρα έναντι 200 ευρώ στις 08/01. Αναφέρει ότι προσπάθησε να την πείσει να βγάλει φθηνότερο εισιτήριο αλλά η 16χρονη ήθελε να φύγει άμεσα. Ήταν «βιαστική», «ντυμένη στα μαύρα» και «έτσι ώστε να φαίνεται μεγάλη 20αρα», αναφέρει σε σε σχέση με την εμφάνιση της. «Τη στιγμή που ζητάει ίδια μέρα ο άλλος ξέρουμε κάτι γίνεται», ανέφερε.

Η Λόρα έδωσε e-mail ως στοιχείο επικοινωνίας, καθώς δήλωσε ότι δεν είχε αριθμό τηλεφώνου. Από το e-mail αυτό έγινε δυνατό να εντοπιστεί το ηλεκτρονικό της ίχνος στην Φρανκφούρτη

Η χρυσοχόος που είδε την 16χρονη Λόρα αποκαλύπτει: «Μόνο για το χρυσό με ρώτησε στα ελληνικά»

Τη χρυσοχόο με την οποία συνομίλησε η 16χρονη Λόρα πριν βρεθεί στην Ομόνοια για να πάρει εισιτήρια για Γερμανία συνάντησε η εκπομπή «Φως στο τούνελ». Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος αποκάλυψε τη συζήτηση που είχε με τη νεαρή.

«Ήρθε η κοπέλα, μπήκε στο κατάστημα, ρώτησε αν μπορεί να πουλήσει χρυσό. Σε σπαστά ελληνικά, όχι ολοκληρωμένη πρόταση όπως σας τη λέω τώρα. Από αυτά που είπε κατάλαβα ότι θέλει να πουλήσει χρυσό. Στα αγγλικά συνεννοηθήκαμε. Μόνο για το χρυσό με ρώτησε στα ελληνικά. Φορούσε σκούρα ρούχα. Ήταν καλυμμένο το κεφάλι της.

Νόμιζα ότι ήταν σκούφος, αλλά μετά που θυμήθηκα κι είδα το βίντεο κατάλαβα ήταν καπέλο και κουκούλα. Ήταν σίγουρα καλυμμένο το κεφάλι της και φαινόταν μόνο το πρόσωπό της.

Η πρώτη πρόταση ήταν… αγορά, αγοράζω χρυσό… δύο λέξεις στα ελληνικά. Όταν της είπα όχι, με ρώτησε αν έχω wi-fi για να της το δώσω κι επειδή εγώ δίστασα σε πρώτη φάση, με ρώτησε αν μπορώ να της καλέσω ταξί γιατί δεν μπορεί να πάρει με το τηλέφωνό της.

Της είπα ότι αν βγει στον δρόμο, που ισχύει, κατεβαίνουν πολλά ταξί και θα βρει ένα. Οπότε με ευχαρίστηκε κι έφυγε. Κρατούσε στα χέρια το κινητό γιατί μου έδειχνε ότι δεν μπορεί να πάρει. Δεν μου έδειξε τα κοσμήματα ήθελε να πουλήσει.

Διάβασα ένα άρθρο για την Λόρα και τις προθέσεις της να πουλήσει χρυσό κι έτσι θυμήθηκα το πρόσωπό της», δήλωσε η ιδιοκτήτρια.