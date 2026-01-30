Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η στιγμή που αγοράζει το εισιτήριο – «Μόνη της, πλήρωσε με μετρητά και μιλούσε ελληνικά»

Νέο οπτικό υλικό σχετικά με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, μετά την αποκάλυψη ότι τελικά δεν έμεινε ποτέ στου Ζωγράφου ούτε πήγε στη Βάρη, αλλά ταξίδεψε αεροπορικώς την ίδια μέρα προς τη Γερμανία και δη τη Φρανκφούρτη, έρχεται σήμερα, Παρασκευή, στη δημοσιότητα.

Σε νέο βίντεο – ντοκουμέντο φαίνεται η Λόρα να κατευθύνεται στις περίπου 11.35 προς το μικρό πρακτορείο στην Ομόνοια απ’ όπου αγόρασε το αεροπορικό της εισιτήριο. Έχει μόλις φτάσει στην Αθήνα από την Πάτρα ουσιαστικά και πηγαίνει κατευθείαν στην Ομόνοια φορώντας μαύρα και ένα τζόκεϊ. Μεταβαίνει στο πρακτορείο όπου παίρνει το εισιτήριό της για Φρανκφούρτη, την ίδια μέρα στις 17.00.

Η Λόρα φαίνεται να είναι μόνη της και εκτιμάται ότι έμεινε στην περιοχή περί τις τρεις ώρες, καθώς κατά τις 15.00 καλεί ταξί για το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Επομένως γύρω στις 16.00 ήταν ήδη εκεί.

Οι κινήσεις της 16χρονης δείχνουν ότι ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένη για το τι ήθελε να κάνει, ενώ είχε καταστρώσει κι ένα απλό αλλά “λειτουργικό” σχέδιο που θα της επέτρεπε να φύγει άμεσα για Γερμανία. Το κορίτσι ακόμα δεν θεωρείται εξαφανισμένο, ούτε ανησυχούν οι γονείς της διότι όλα αυτά γίνονται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υποτίθεται πως ήταν στο σχολείο.

«Είχε γερμανικό διαβατήριο, ήταν μόνη της και πλήρωσε με μετρητά»

Ο ιδιοκτήτης του γραφείου στην Ομόνοια από όπου η Λόρα έλαβε το εισιτήριό της, μίλησε στην εκπομπή Live News του Mega, όπου είπε πως πήγε την Πέμπτη γύρω στις 11.40 το πρωί. Ζήτησε εισιτήρια για Φρανκφούρτη την ίδια ημέρα.

“Διαβατήριο είχε, γερμανικό νομίζω. Το ίδιο όνομα. (το δικό της)”.

Ο ιδιοκτήτης εξήγησε πώς δεν είχε δει τίποτα, δεν είχε αντιληφθεί ότι έψαχναν την κοπέλα οι αρχές, το έμαθε πριν λίγες ημέρες από στελέχη της ασφάλειας που πέρασε από την επιχείρησή του.

Επιπλέον ανέφερε πως “πλήρωσε με μετρητά” γιατί “ήταν όσο γρήγορα γίνεται, βιαστική. Μόνη της ήταν. Δεν μας έδωσε τηλέφωνο και μας μίλησε ελληνικά”.

Το εισιτήριο έκανε περίπου 205 ευρώ, είπε στο τέλος ο πράκτορας.