Ντον Λέμον: Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN – Συμμετείχε σε διαδήλωση διαμαρτυρίας σε εκκλησία στη Μινεσότα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντον Λέμον
πηγή: EPA/ALLISON DINNER

Ο πρώην παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Ντον Λέμον, συνελήφθη, όπως δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Λέμον μετέδιδε ζωντανά μια διαδήλωση, που πραγματοποιούνταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην Μινεσότα, όταν κατά την διάρκειά της, διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία στον ναό του Αγίου Παύλου.

Ο δικηγόρος του Λέμον, Άμπε Λόουελ, χαρακτήρισε τη σύλληψή του «άνευ προηγουμένου επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία».

Ο Λέμον δήλωσε ότι ήταν παρών στην διαδήλωση ως δημοσιογράφος. Είπε επίσης ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, αλλά δεν γνώριζε ότι οι ακτιβιστές θα διέκοπταν την εκκλησιαστική λειτουργία. Ο ίδιος διακρίνεται σε βίντεο να διαφωνεί με έναν ενορίτη σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ καταδίκασαν γρήγορα τη διαδήλωση και κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι εκφοβίζουν χριστιανούς πιστούς.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

 

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

