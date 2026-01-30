Μητσοτάκης στο TikTok: «Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών – Το είπαμε, το κάναμε»

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε βίντεο στο TikTok σχετικά με τις αυξήσεις που θα δουν από σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στον μισθό τους, λόγω των φοροελαφρύνσεων.
  • Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας», αλλά τόνισε πως «από σήμερα, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών».
  • Οι αυξήσεις αυτές μπορούν να αθροίσουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και 2 μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με την μισθολογική κλίμακα, ενώ ο Πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας «Το είπαμε και το κάνουμε».
Ένα βίντεο σχετικά με τις αυξήσεις που θα δουν από σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στον μισθό τους, λόγω των φοροελαφρύνσεων και της αναπροσαρμογής της νέας φορολογικής κλίμακας, δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok.

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», σημειώνει αρχικά ο Πρωθυπουργός.

«Όμως από σήμερα, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών λόγω της μείωσης φόρων τις οποίες ψηφίσαμε
με τον προϋπολογισμό. Αυτές οι αυξήσεις που θα δείτε αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και 2 μισθούς τον χρόνο, ανάλογα με την μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και κυρίως την οικογενειακή κατάσταση», προσθέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια του βίντεο, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις που είχε κάνει από το βήμα της ΔΕΘ για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

«Το είπαμε και το κάνουμε», καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

@kyriakosmitsotakis_Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών. Το είπαμε, το κάναμε.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

 

