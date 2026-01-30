Μπαμπά σ’αγαπώ: Όσα έγιναν στην avant premiere της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha

Σε μία βραδιά με πολύ κέφι και ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η avant premiere του πρώτου επεισοδίου της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο.

Η προβολή του πρώτου επεισοδίου πραγματοποιήθηκε παρουσία συντελεστών της σειράς, δημοσιογράφων και προσκεκλημένων από τον χώρο των media. Το κοινό είχε την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από τον κόσμο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ, τη συγκίνηση και τη ρεαλιστική απεικόνιση της σύγχρονης οικογενειακής ζωής.

Στην avant premiere παρευρέθηκαν οι πρωταγωνιστές και οι βασικοί συντελεστές της σειράς, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για τη συνεργασία τους, τη σημασία της οικογενειακής θεματολογίας και τη χαρά τους που συμμετέχουν σε μια σειρά που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους.

Βασίλης Μηλιώνης: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την σειρά, είναι μια δουλειά που έχουμε κάνει με πολύ μεγάλη αγάπη και τρυφερότητα και είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα.»

Μιχάλης Βαλάσογλου: «Ευτυχώς έχουμε δέσει και συνεννοούμαστε από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Νομίζω ότι και οι 3 μαζί έχουμε φτιάξει κάτι πολύ ωραίο. Κάθε μέρα είναι δώρο η σχέση μου με την μικρή μου παρτενέρ.»

Αναστάσης Ροϊλός: «Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην επιλογή όλων των συνεργατών, πέρα από τα παιδιά. Τα παιδιά στην αρχή ήταν ο νούμερο 1 φόβος όλων μας καθώς είναι οι βασικοί παρτενέρ μας αλλά τελικά είναι το πιο ευχάριστο στοιχείο μας.»

Ευσταθία Τσαπαρέλη: «Όλοι μοιραζόμαστε την ίδια χαρά, ο Νίκος Κρητικός είναι ένας φανταστικός μαέστρος αυτού του εγχειρήματος. Είναι μια πολύ ζεστή, πολύ τρυφερή κι αγαπησιάρικη οικογενειακή σειρά. Νομίζω ότι θα την αγαπήσει πολύ ο κόσμος, έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.»

Δήμητρα Σιγάλα: «Η συνεργασία μου με τα παιδιά μου βγάζει πάντα το συναίσθημα της στοργής κι άπειρη τρυφερότητα.»

Γιώργος Φειδάς: «Είναι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, είναι οικογενειακή σειρά κι ελπίζουμε να αρέσει στον κόσμο»

Δείτε εδώ το ρεπορτάζ από την avant premiere

