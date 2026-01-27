Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες γίνονται ζωγραφιές

Σύνοψη από το

  • Με τον πιο αυθόρμητο και τρυφερό τρόπο, οι 3 μικροί πρωταγωνιστές της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» παίρνουν μαρκαδόρους και χαρτί και μας δείχνουν πώς βλέπουν τους μπαμπάδες τους μέσα από τα δικά τους μάτια.
  • Σε τρία ξεχωριστά βίντεο, παιδιά ζωγραφίζουν τους τηλεοπτικούς μπαμπάδες τους, περιγράφοντάς τους με αφοπλιστική ειλικρίνεια και παιδική φαντασία. Οι ζωγραφιές τους αποτυπώνουν τη σχέση πατέρα–παιδιού στην πιο αγνή της μορφή.
  • Η νέα σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται για να μας θυμίσει ότι η πατρότητα δεν κρύβεται στην τελειότητα, αλλά στη φροντίδα, στο παιχνίδι και στις μικρές καθημερινές στιγμές. Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες γίνονται ζωγραφιές

Με τον πιο αυθόρμητο και τρυφερό τρόπο, οι 3 μικροί πρωταγωνιστές της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» παίρνουν μαρκαδόρους και χαρτί και μας δείχνουν πώς βλέπουν τους μπαμπάδες τους μέσα από τα δικά τους μάτια.

Η Σοφία ζωγραφίζει τον Nίκο: 

Σε τρία ξεχωριστά βίντεο, η Ζωή Πυλιώτη, ο Ιάσονας Τσιώνης και ο Θοδωρής Μαρουλάκης, ζωγραφίζουν τους τηλεοπτικούς μπαμπάδες τους, περιγράφοντάς τους με αφοπλιστική ειλικρίνεια και παιδική φαντασία.

Άλλοτε με μεγάλα χαμόγελα, άλλοτε με αστείες λεπτομέρειες και πάντα με πολλή αγάπη, οι ζωγραφιές τους αποτυπώνουν τη σχέση πατέρα–παιδιού στην πιο αγνή της μορφή.

Ο Βίκτωρας ζωγραφίζει τον Δημήτρη: 

Η νέα σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έρχεται για να μας θυμίσει ότι η πατρότητα δεν κρύβεται στην τελειότητα, αλλά στη φροντίδα, στο παιχνίδι και στις μικρές καθημερινές στιγμές που μένουν αξέχαστες. Και ποιος είναι καλύτερος τρόπος να το δείξει αυτό, από τα ίδια τα παιδιά;

Ο Στέλιος ζωγραφίζει τον Ηρακλή: 

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο!

Δείτε εδώ το trailer: 

