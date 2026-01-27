Μινεάπολη: Ο Τραμπ επανεξετάζει τη δράση της ICE – Αλλαγές στην ηγεσία και απομάκρυνση πρακτόρων από τους δρόμους

Η αιφνιδιαστική αναδιάταξη προσώπων στην καρδιά της ομοσπονδιακής επιχείρησης για τη μετανάστευση στη Μινεάπολη των ΗΠΑ έρχεται σε μια στιγμή έντονης πολιτικής και κοινωνικής πίεσης προς τη διοίκηση Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να επανεξετάζει τις επιχειρήσεις της ICE μετά την κατακραυγή για τη χρήση βίας και τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών στις επιχειρήσεις αυτές.

Ο Γκρέγκορι Μποβίνο απομακρύνεται από τον ρόλο του ως διοικητής της Συνοριοφυλακής (US Border Patrol) και αναμένεται να φύγει την Τρίτη από τη Μινεάπολη, επιστρέφοντας στην προηγούμενη θέση του στο Ελ Σέντρο της Καλιφόρνιας, όπου, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και δύο πρόσωπα με γνώση των εξελίξεων που μίλησαν στο The Atlantic, αναμένεται σύντομα να συνταξιοδοτηθεί.

Πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση δήλωσε, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, στο Associated Press ότι ο Μποβίνο είναι μεταξύ των ομοσπονδιακών πρακτόρων που αποχωρούν από τη Μινεάπολη.

Την ίδια ώρα, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και ο στενός της σύμβουλος Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, οι οποίοι ήταν οι βασικοί υποστηρικτές του Μποβίνο στο DHS, κινδυνεύουν επίσης να χάσουν τις θέσεις τους, σύμφωνα με δύο από τις πηγές που μίλησαν στο The Atlantic.

Παρά τις πληροφορίες αυτές, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διέψευσε το δημοσίευμα του περιοδικού ότι ο Μποβίνο απομακρύνθηκε από τη θέση του.

«Ο αρχηγός Γκρέγκορι Μποβίνο δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του», έγραψε στην πλατφόρμα Χ η βοηθός γραμματέας του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα του Λευκού Οίκου ότι ο Μποβίνο «είναι βασικό μέλος της ομάδας του Προέδρου και ένας σπουδαίος Αμερικανός».

Chief Gregory Bovino has NOT been relieved of his duties. As @PressSec stated from the White House podium, @CMDROpAtLargeCA is a key part of the President’s team and a great American. https://t.co/qj3E9B8uzg — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 27, 2026



Η είδηση της αποχώρησης του Μποβίνο δεν εμπόδισε δεκάδες διαδηλωτές να συγκεντρωθούν έξω από ξενοδοχείο όπου πίστευαν ότι διέμενε, ενώ η αστυνομία παρακολουθούσε και τους κρατούσε μακριά από την είσοδο του ξενοδοχείου.

Νέος επικεφαλής

Η εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της ηγεσίας των επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής από την κυβέρνηση Τραμπ και της μείωσης της παρουσίας ομοσπονδιακών πρακτόρων στους δρόμους.

Την ευθύνη των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεσότα θα αναλάβει ο Τομ Χόμαν.

Ο Τραμπ ανήρτησε τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Χόμαν θα αναφέρεται απευθείας σε εκείνον. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Χόμαν θα είναι «το βασικό σημείο επαφής επί του πεδίου στη Μινεάπολη» κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ αλλάζει στάση

Ο αιφνίδιος υποβιβασμός του Μποβίνο θεωρείται το πιο σαφές μέχρι στιγμής σημάδι ότι η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τις πιο επιθετικές της τακτικές, μετά τον θάνατο το Σάββατο του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της Συνοριοφυλακής που υπάγονταν στη διοίκησή του.

Η αποχώρησή του συνοδεύεται από πιο ήπιους τόνους από τον Τραμπ σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ICE στην πολιτεία της Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου για «παραγωγικές» συνομιλίες με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Τιμ Γουόλς, και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι.

Ο Τραμπ, μέσα από σειρά αναρτήσεων, σηματοδότησε μια τακτική μετατόπιση στην εκστρατεία μαζικών απελάσεων της κυβέρνησής του. Έγραψε ότι μίλησε με τον Γουόλς -τον οποίο ο Λευκός Οίκος έχει κατηγορήσει ότι υποκίνησε τη βία- και ότι πλέον οι δύο άνδρες βρίσκονται «στο ίδιο μήκος κύματος».

Ο Φρέι ανέφερε ότι, σε τηλεφωνική επικοινωνία, ζήτησε από τον Τραμπ να τερματίσει την ενίσχυση των επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής και ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συμφώνησε πως η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

I spoke with President Trump today and appreciated the conversation. I expressed how much Minneapolis has benefited from our immigrant communities and was clear that my main ask is that Operation Metro Surge needs to end. The president agreed the present situation can’t continue. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026



Ο Φρέι πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να πιέζει για την αποχώρηση και άλλων εμπλεκομένων στην επιχείρηση «Operation Metro Surge». Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Χόμαν την Τρίτη.