Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ βλέπει διπλωματική λύση με το Ιράν καθώς η «αρμάδα» του έφτασε στην περιοχή – Οι στόχοι των ΗΠΑ σε πιθανά πλήγματα

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν φαίνεται να επιδιώκει διπλωματική διέξοδο στην ένταση με τις ΗΠΑ, την ώρα που το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» έφθασε στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, με επιπρόσθετες στρατιωτικές «επιλογές» να αναμένονται εντός της εβδομάδας. Το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα αντιμετωπιστεί ως «ολοκληρωτικός πόλεμος».
  • Πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ σε περίπτωση πλήγματος περιλαμβάνουν την πολιτική ηγεσία του Ιράν, ή ακόμα και την απευθείας στοχοποίηση του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με αναλύσεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε τη Δευτέρα ότι το Ιράν φαίνεται να επιδιώκει μια διπλωματική διέξοδο στην ένταση με τις ΗΠΑ, την ώρα που το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» έφθασε στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση όσον αφορά το Ιράν είναι «ρευστή», καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύσσουν -ιδίως ναυτικούς και άλλους- στρατιωτικούς πόρους στην περιοχή, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

«Έχουμε μεγάλη αρμάδα κοντά στο Ιράν. Μεγαλύτερη απ’ ό,τι στη Βενεζουέλα», είπε ο  Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως η διπλωματία παραμένει στο τραπέζι.

«Θέλουν να κλειστεί συμφωνία. Το ξέρω. Έχουν τηλεφωνήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Θέλουν να μιλήσουμε», τόνισε στον Axios.

Φωτογραφία: Reuters

Η «αρμάδα» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Χθες Δευτέρα το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε πως το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» μαζί με τα πλοία συνοδείας του έφθασε στην περιοχή «ευθύνης» του, η οποία συμπεριλαμβάνει το Ιράν.

USS Abraham Lincoln

Η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου και της δύναμης κρούσης του σκοπό έχει «την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», κατά τη φρασεολογία της CENTCOM.

Κατά όσα είναι γνωστά, το σκάφος πλέει ακόμη στον Ινδικό Ωκεανό. Δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση του.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για πλήγματα κατά του Ιράν

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ως τώρα να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, μετά τη σκληρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην οποία, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με πηγές στην κυβέρνησή του που μίλησαν στον Axios υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.

Κατά τις ίδιες πηγές, εντός της εβδομάδας αναμένεται να παρουσιαστούν επιπρόσθετες στρατιωτικές «επιλογές» στον ρεπουμπλικάνο από τους συμβούλους του για ζητήματα ασφαλείας.

Το ότι έφθασε στην περιοχή αεροπλανοφόρο και η δύναμη κρούσης του προσφέρει αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες στην περίπτωση που πάρει την απόφαση να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, σημείωσε η Wall Street Journal.

Πιθανοί στόχοι

Σύμφωνα με τον The Economoist, σε ιδιωτικές συζητήσεις, ορισμένοι αξιωματούχοι χωρών του Κόλπου υποστηρίζουν ότι ένα μαζικό αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν είναι πιθανό και ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα στοχοποιούσε κυρίως την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Το Ιράν εμφανίζεται ξεκάθαρα ανήσυχο, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση θα αντιμετωπιστεί, σε αντίθεση με τις ανταλλαγές πυραύλων της περασμένης χρονιάς, ως «ολοκληρωτικός πόλεμος».

Εξάλλου, σε αυτό το πνεύμα, χθες σε κεντρική πλατεία της Τεχεράνης, η ιρανική ηγεσία τοποθέτησε μια αιματοβαμμένη αφίσα, ωμή προειδοποίηση στις ΗΠΑ.

Φωτογραφία: AP

Αυτό σημαίνει ότι h Τεχεράνη δεν θα περιοριστεί σε μικρά, συμβολικά και ίσως «χορογραφημένα» πλήγματα, όπως εκείνα που εξαπέλυσε όταν έπληξε την αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, αλλά θα προχωρούσε σε πολύ μεγαλύτερης κλίμακας επιθέσεις, ενδεχομένως ακόμη και σε προληπτική εκτόξευση πυραύλων πριν προλάβουν οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ να καταστρέψουν τους εκτοξευτές.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τους στόχους του Τραμπ, σημειώνει ο The Economist.

Φωτογραφία: AP

Αν επιδιώκει απλώς να δείξει ότι υπερασπίζεται τις δικές του «κόκκινες γραμμές», ενδέχεται να επιλέξει ένα σχετικά περιορισμένο πλήγμα. Αυτό θα μείωνε τον κίνδυνο να εμπλακούν οι ΗΠΑ σε μια ευρύτερη σύγκρουση, αλλά θα έκανε ελάχιστα για να αποδυναμώσει το καθεστώς.

Ένα πιο εκτεταμένο χτύπημα θα μπορούσε να στοχεύσει τις δυνάμεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ή των δυνάμεων Μπασίτζ. Ωστόσο, αυτού του είδους οι δυνάμεις δεν εξαρτώνται από μεγάλες βάσεις ή υποδομές που μπορούν εύκολα να καταστραφούν από αέρος.

Αυτό αφήνει μια τρίτη επιλογή στον Τραμπ: την απευθείας στοχοποίηση του ίδιου του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη. Ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να «αποκεφαλίσει το καθεστώς», να ενθαρρύνει ένα νέο κύμα διαδηλώσεων και να αφήσει τις δυνάμεις ασφαλείας χωρίς ξεκάθαρη ηγεσία.

Χαμενεΐ Ιράν
Φωτογραφία: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Ωστόσο, ορισμένοι περιφερειακοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ιράν, έχοντας δει τη στρατιωτική του ηγεσία να αποδεκατίζεται από το Ισραήλ πέρυσι, έχει πλέον βελτιώσει τα πρωτόκολλα διαδοχής του, διασφαλίζοντας ότι ένας νέος ηγέτης θα κάλυπτε γρήγορα οποιοδήποτε κενό.

