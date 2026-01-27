Anka-3: Το υποηχητικό stealth τζετ drone της Τουρκίας μπαίνει σε παραγωγή – Εγχειρίδιο αντιμετώπισης drones από το ΓΕΣ

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό της παραγωγής drones τα οποία έχουν κινητήρες τζετ, αναπτύσσουν υποηχητικές ταχύτητες και μπορούν να εκτοξεύσουν πυραύλους. Παράλληλα, το ΓΕΣ ανέπτυξε το εγχειρίδιο αντιμετώπισης των τετρακόπτερων drones, που θα έχουν πλέον όλα τα στελέχη. Ο πόλεμος των drones μπαίνει στην επόμενη φάση.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία πλέον κάνει άλματα ανάπτυξης και παρά τα για πολλούς αμφιβόλου ποιότητας παραγόμενα συστήματα, μαθαίνει κι εξελίσσεται.

Το ANKA-3 της τουρκικής TUSAŞ (TAI) βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στη φάση των εντατικών πτητικών δοκιμών και της προετοιμασίας για έναρξη χαμηλού ρυθμού αρχικής παραγωγής (LRIP). Υπολογίζεται ότι το 2026 θα παραχθούν τρία αντίτυπα.

Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Τουρκίας, λόγω της σχεδίασης «Flying Wing» (ιπτάμενη πτέρυγα) που του προσδίδει χαρακτηριστικά stealth (χαμηλής ίχνους στα ραντάρ).

Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, το ANKA-3 ολοκλήρωσε επιτυχώς δοκιμές πτήσης φέροντας εσωτερικά οπλικά φορτία (για να διατηρεί το stealth προφίλ του), συμπεριλαμβανομένων κατευθυνόμενων βομβών ακριβείας.

Το αεροσκάφος έχει επιτύχει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες, ενώ συνεχίζονται οι δοκιμές για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου σε μεγάλες αποστάσεις.

Το ANKA-3 δεν προορίζεται για απλή επιτήρηση. Ο σχεδιασμός του στοχεύει πρωταρχικά σε επιχειρήσεις βαθέως πλήγματος – Deep Strike, δηλαδή στη δυνατότητα διείσδυσης σε εχθρική αεράμυνα χωρίς να εντοπίζεται, για την καταστροφή στρατηγικών στόχων ή ραντάρ.

Παράλληλα, στόχος των Τούρκων είναι να επιχειρεί σε συνεργασία με το τουρκικό μαχητικό 5ης γενιάς (4+ γενιάς κατά πολλούς), το KAAN, λειτουργώντας ως «πιστός σύντροφος» που θα αναλαμβάνει τις πιο επικίνδυνες αποστολές.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι ήδη έχει προχωρήσεις σε δοκιμαστικές βολές με χρήση πυραύλων αντι-ραντάρ για την εξουδετέρωση εχθρικών συστοιχιών, ενώ ήδη δοκιμάζεται και για κατάρριψη εναέριων στόχων.

Το ANKA-3 αποτελεί την τουρκική απάντηση σε προγράμματα όπως το ευρωπαϊκό nEUROn ή το αμερικανικό X-47B. Η επιτυχία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή του κινητήρα (καθώς προς το παρόν χρησιμοποιεί ουκρανικής ή άλλης προέλευσης τεχνολογία), θέμα στο οποίο η TUSAŞ εργάζεται πυρετωδώς το 2026.

Η Ελλάδα

Όπως είχαμε λεπτομερώς αποκαλύψει στο enikos.gr, ήδη η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Απεναντίας το XQ-58A Valkyrie είναι το UAV που έχει μπει στο μικροσκόπιο του αεροπορικού επιτελείου.

Ο ρόλος του Valkyrie είναι να πολλαπλασιάσει τη δύναμη και την επιβιωσιμότητα του F-35, επεκτείνοντας τους αισθητήρες, τα όπλα και την εμβέλεια του συστήματος.

Ο πιλότος του F-35 δεν χρειάζεται να πετάει το Valkyrie με χειριστήρια. Αντίθετα, δίνει εντολές υψηλού επιπέδου (π.χ. «Ερεύνησε την περιοχή», «Πάρε θέση ηλεκτρονικού πολέμου», «Επίθεση στον στόχο»). Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Valkyrie αναλαμβάνει αυτόνομα την εκτέλεση της αποστολής.

Αυτή τη στιγμή, το κόστος παραγωγής του ανέρχεται στα 5,5 εκατ. δολάρια. Ένα ποσό όμως που μπορεί να μειωθεί όσο αυξάνεται ο αριθμός παραγωγής του, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτό το ποσό, το κόστος του είναι πολύ χαμηλό, δεδομένου ότι προστατεύει το πανάκριβο F-35 και τον πιλότο του, δίνοντας πολλές περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας της αποστολής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του enikos.gr, κύριο μέλημα της ηγεσίας της ΠΑ είναι η επιλογή όποιου τέτοιου συστήματος να συνοδεύεται από τα δικαιώματα πλήρους παραγωγής στην Ελλάδα. Οι λόγοι επιμονής σε αυτή την επιλογή είναι ώστε να μπορεί να γίνει η μαζική παραγωγή σε αριθμούς και χρόνους που επιθυμεί η ΠΑ, η δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεχούς υποστήριξης και η μείωση του κόστους από την αρχική τιμή.

Οδηγός επιβίωσης

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού προχώρησε για πρώτη φορά στη σύνταξη και έκδοση Εγχειριδίου Εκστρατείας για την τακτική αξιοποίηση πολυκοπτέρων (UAV) και τους τρόπους αντιμετώπισής τους στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει η διεύθυνση ενημέρωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των οπλιτών θητείας, με τον Νόμο 5265/2026 που πρόσφατα από τη Βουλή («Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), στη χρήση και αντιμετώπιση UAV θα εκπαιδεύονται πλέον και οι στρατεύσιμοι.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων και προσωπικού σε έναν μηχανισμό που επενδύει στη γνώση, την εκπαίδευση και την επεξεργασία της πληροφορίας, ο οποίος αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, το Εγχειρίδιο Εκστρατείας, με τίτλο «Τακτική Χρησιμοποίηση Πολυκόπτερων και Τρόποι Αντιμετώπισης», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό εργαλείο για τη χρήση drones σε τακτικό επίπεδο, την προστασία των Μονάδων και την εκπαίδευση του προσωπικού, απέναντι σε μια απειλή που πλέον κυριαρχεί στα σύγχρονα πεδία μάχης.

Στο Εγχειρίδιο αναπτύσσονται οι γενικές αρχές τακτικής αξιοποίησης των πολυκοπτέρων, αλλά και οι πρακτικές αντιμετώπισης των απειλών που αυτά συνιστούν, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τακτικών κλιμακίων: από το επίπεδο της Μονάδας και του Λόχου έως τη Διμοιρία, την Ομάδα και τον μεμονωμένο μαχητή.

Περιλαμβάνει ακόμη σύγχρονες τακτικές απασχόλησης UAV, διαδικασίες αντιμετώπισης εχθρικών πολυκοπτέρων, μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και ρεαλιστικά εκπαιδευτικά σενάρια για την προετοιμασία των στελεχών και των Μονάδων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για τη συγγραφή του αξιοποιήθηκε εκτενής εθνική βιβλιογραφία και βιβλιογραφία του ΝΑΤΟ, καθώς και αναλυτική μελέτη των πρόσφατων επιχειρησιακών διδαγμάτων από τις συγκρούσεις υψηλής έντασης, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η χρήση UAV έχει μεταβάλει καθοριστικά τη μορφή των επιχειρήσεων.