Η Realnews αυτής της Κυριακής

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Με τίτλο: «Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο!» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει πώς αποκωδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– «Οι κινήσεις της Αγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε», είναι η απάντηση των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Η απειλή των drones και οι προσδοκίες για τη διατήρηση του μνημονίου Παπούλια – Γιλμάζ, που προβλέπει μορατόριουμ από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

– Πρώτο απευθείας μήνυμα της Αθήνας στην τουρκική κυβέρνηση να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Το παρασκήνιο της συνάντησης Γεραπετρίτη – Φιντάν.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Τα εκλογικά μηνύματα Μητσοτάκη. «Οι πολίτες με την ψήφο τους επιλέγουν πρωθυπουργό». Σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός της Ν.Δ. παρά τις διαβεβαιώσεις για κάλπες το 2027. Το παρασκήνιο του μικρού ανασχηματισμού και η επιλογή Κυρανάκη.

– Σχέδιο στήριξης για τις επιχειρήσεις. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ενίσχυσης των εταιρειών με στόχο τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εξετάζεται η μείωση του βασικού εταιρικού συντελεστή από το 22% στο 20% και αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες. Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο, θα δώσει ανάσα σε 700.000 νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει διορθώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η κατάργησή του από το 2027.

– Συλλήψεις μελών της Χαμάς: Ευρωπαϊκός συναγερμός για 100 εκπαιδευμένους τρομοκράτες! Οι έρευνες για θύλακες επικίνδυνων εξτρεμιστών στην Ελλάδα και σε άλλες έξι χώρες. Χτύπημα στην Αθήνα σχεδίαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που εντοπίστηκε στην Κρήτη.

– Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην «R»: «Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Ελλάδα σε πεδίο δράσης τρομοκρατών».

– Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Σαμαρά. Εντείνονται οι διεργασίες και οι επαφές με πρόσωπα που ενδέχεται να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του νέου σχήματος.

– Κύκλωμα Πολεοδομίας: «Ξέρεις πόσο είναι η ταρίφα;». Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τις «χρυσές δουλειές» των κατηγορουμένων σε Αττική και Κυκλάδες. Η διείσδυσή τους σε υπηρεσίες – κλειδιά και η προσπάθεια να απαλλαγούν από την έρευνα για τα εισοδήματά τους.

– Καθάριζε επί ώρες τον τόπο του εγκλήματος! Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τις κινήσεις του 65χρονου Ιταλού μετά τη δολοφονία της συζύγου του και του γιου της στο Αίγιο.

realnews

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