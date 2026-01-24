Βασίλης Μηλιώνης για το “Μπαμπά, σ’ αγαπώ”: Η συναναστροφή με τα παιδιά είναι φοβερό δώρο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, πρωταγωνιστούν στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που έρχεται σύντομα στον Alpha.

Ο Ηρακλής, του Βασίλη Μηλιώνη, είναι ένας μπαμπάς πολύ νεανικός, που έχει χάσει τη γυναίκα του την Αλίκη και μεγαλώνει το γιο του, Στέλιο, μόνος του. Θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ζωή στο παιδί του και να καλύψει με διασκέδαση, όσο μπορεί, το κενό που δημιούργησε η απώλεια της γυναίκας του.

Το παρατσούκλι του είναι «Μπάμπα-χάχας» καθώς συνηθίζει να παλιμπαιδίζει και να συμπεριφέρεται φαινομενικά ανώριμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας πάρα πολύ ικανός και φροντιστικός πατέρας.

Η αγάπη του για τα πάρτι και το αλκοόλ θα οδηγήσουν τους γονείς της γυναίκας του να διεκδικήσουν δικαστικά την επιμέλεια του παιδιού.

Πιστεύει ο Βασίλης Μηλιώνης πως έχει κοινά χαρακτηριστικά με το ρόλο του; «Δεν μπορώ να πω ότι έχω κοινά στοιχεία, αλλά μου φαίνεται ενδιαφέρον και πρόκληση το να υποδυθώ τον πατέρα. Επίσης, η συναναστροφή με τα παιδιά είναι φοβερό δώρο, είναι αποκαλυπτική σε τόσα πολλά επίπεδα, είναι πολύ ευχάριστη όλη η εμπειρία».

Σχετικά με την συμμετοχή του στη σειρά, ο ταλαντούχος ηθοποιός δήλωσε: «Είναι μια δουλειά πολύ προσεγμένη, με τρυφερότητα, ευαισθησία αλλά και κωμικότητα κι αυτό οφείλεται κυρίως στο σενάριο του Γιώργου Φειδά καθώς και στη σκηνοθεσία του Νίκου Κρητικού. Είναι μια comfort σειρά και χαίρομαι πολύ συμμετέχω σε αυτή».

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο!

Δείτε εδώ το trailer: 

