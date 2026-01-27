Άννα-Μαρία Βέλλη – Άρης Σβολάκης: Προσεχώς κουφέτα

Ενας έρωτας με γερές βάσεις και μια κοινή πορεία γεμάτη από αγάπη οδηγούν στην επισημοποίηση. Η YouTuber και δημιουργός περιεχομένου Αννα-Μαρία Βέλλη εδώ και περίπου δύο μήνες κρατά ως επτασφράγιστο μυστικό την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της, Άρη Σβολάκη.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι δυο τους πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν όπως ακριβώς επιθυμούσαν. Ενα εντυπωσιακό μονόπετρο κοσμεί πλέον το χέρι της και εκείνη αισθάνεται βαθιά ευτυχία για το επόμενο βήμα αυτής της υπέροχης σχέσης.

Η πρόταση γάμου έγινε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Ρουάντα, έναν προορισμό που επέλεξαν από κοινού λόγω της αγάπης τους για τα ταξίδια και την περιπέτεια.

Η Αννα-Μαρία θέλησε πρώτα να το μοιραστεί με τους πολύ κοντινούς της ανθρώπους.

«Ηθελα πρώτα να το πω στους φίλους μου και στην οικογένειά μου, να το μάθουν από εμένα και όχι μέσα από κάποιο βίντεο ή post στο YouTube», είπε η ίδια, παρόλο που όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν ενδείξεις για το ευχάριστο γεγονός, καθώς το μονόπετρο είχε μαγνητίσει τα βλέμματα.

Η πρόταση γάμου και η τρυφερή τους συμφωνία ήταν μια εμπειρία γεμάτη από συναίσθημα και αυθορμητισμό, κάτι που απόλαυσαν και οι δύο.

Το ζευγάρι έχει αποφασίσει να παντρευτεί με πολιτικό γάμο σε δημαρχείο, παρουσία μόνο των κουμπάρων. «Δεν θέλουμε κάτι μεγάλο και τυπικό. Θα είναι μια απλή τελετή και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι για όλους τους αγαπημένους μας, χωρίς υπερβολές, αλλά γεμάτο από χαρά, φίλους, μουσική και αυθεντικές στιγμές διασκέδασης. Δεν είναι ακόμη γνωστή η ημερομηνία, όμως ο γάμος αναμένεται να γίνει σύντομα», αποκάλυψε η Αννα-Μαρία.

Η σχέση τους μετρά πλέον αρκετά χρόνια. Γνωρίζονταν καλά πριν γίνουν ζευγάρι, όταν ακόμα φοιτούσαν μαζί στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα η ζωή τούς έφερε ξανά κοντά και από το 2019 είναι αχώριστοι.

Σήμερα, ζουν σε ένα σπίτι γεμάτο από αγάπη παρέα με τις λατρεμένες τους γάτες. Ο Α. Σβολάκης ασχολείται με τα ναυτιλιακά και η ζωή του δίπλα στην Αννα-Μαρία είναι όπως την ονειρεύτηκε: με έρωτα, ισορροπία και ταξίδια.

Εκείνη, γνωστή για τον αυθορμητισμό και την αυθεντικότητά της, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αν και βρίσκεται στο προσκήνιο, επιλέγει να κρατά μακριά από τη δημοσιότητα τις προσωπικές της στιγμές. Το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της γράφεται με αγάπη και προσδοκίες ευτυχίας, έχοντας διαλέξει τον άνδρα που θέλει να τη συνοδεύσει στο ταξίδι της ζωής.