Συνταγή για την κορυφαία σάλτσα ζυμαρικών

Ιταλικά λουκάνικα και άπαχο μοσχαρίσιος κιμάς συνδυάζονται σε αυτή τη συνταγή για πλούσια, πολυσύνθετη γεύση.

Οι μάγειρες θέλουν ευέλικτα αποτελέσματα, κάτι που κάνει αυτή τη σάλτσα ιδανική για λαζάνια ή ψητά ζυμαρικά.

Συστατικά

450 γρ. ιταλικά λουκάνικα, σε φέτες

340 γρ. άπαχος κιμάς μοσχαρίσιος

120 γρ. ψιλοκομμένο κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 κονσέρβα (800 γρ.) πολτοποιημένες ντομάτες

2 κονσέρβες (185 γρ. η κάθε μία) σάλτσα ντομάτας

2 κονσέρβες (170 γρ. η κάθε μία) πελτέ ντομάτας

120 ml νερό

2 κουταλιές της σούπας λευκή ζάχαρη

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη βασιλικό

1 κουταλάκι του γλυκού ιταλικό μπαχαρικό

½ κουταλάκι του γλυκού σπόρους μάραθου

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

Διατροφικά στοιχεία: Θερμίδες: 157

Λίπος: 9γρ

Υδατάνθρακες: 12γρ

Πρωτεΐνη: 10γρ

Οδηγίες