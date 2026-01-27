Συνταγή για την κορυφαία σάλτσα ζυμαρικών

  • Η νέα συνταγή για κορυφαία σάλτσα ζυμαρικών συνδυάζει ιταλικά λουκάνικα και άπαχο μοσχαρίσιο κιμά, προσφέροντας μια πλούσια και πολυσύνθετη γεύση.
  • Αυτή η ευέλικτη σάλτσα είναι ιδανική για διάφορα πιάτα, όπως λαζάνια ή ψητά ζυμαρικά, καλύπτοντας τις ανάγκες των πιο απαιτητικών μαγείρων.
  • Για την ολοκλήρωσή της απαιτείται σιγοβράσιμο για περίπου 1 ½ ώρα, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά θα δέσουν αρμονικά.
Μαρίνα Σίσκου

Συνταγή για την κορυφαία σάλτσα ζυμαρικών. Φωτογραφία: Freepik
Συνταγή για την κορυφαία σάλτσα ζυμαρικών. Φωτογραφία: Freepik

Ιταλικά λουκάνικα και άπαχο μοσχαρίσιος κιμάς συνδυάζονται σε αυτή τη συνταγή για πλούσια, πολυσύνθετη γεύση.

Οι μάγειρες θέλουν ευέλικτα αποτελέσματα, κάτι που κάνει αυτή τη σάλτσα ιδανική για λαζάνια ή ψητά ζυμαρικά.

Συστατικά

  • 450 γρ. ιταλικά λουκάνικα, σε φέτες
  • 340 γρ. άπαχος κιμάς μοσχαρίσιος
  • 120 γρ. ψιλοκομμένο κρεμμύδι
  • 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
  • 1 κονσέρβα (800 γρ.) πολτοποιημένες ντομάτες
  • 2 κονσέρβες (185 γρ. η κάθε μία) σάλτσα ντομάτας
  • 2 κονσέρβες (170 γρ. η κάθε μία) πελτέ ντομάτας
  • 120 ml νερό
  • 2 κουταλιές της σούπας λευκή ζάχαρη
  • 1 ½ κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη βασιλικό
  • 1 κουταλάκι του γλυκού ιταλικό μπαχαρικό
  • ½ κουταλάκι του γλυκού σπόρους μάραθου
  • ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

 

Διατροφικά στοιχεία: Θερμίδες: 157

  • Λίπος: 9γρ
  • Υδατάνθρακες: 12γρ
  • Πρωτεΐνη: 10γρ

Οδηγίες

  • Συγκεντρώστε όλα τα υλικά.
  • Μαγειρέψτε το λουκάνικο, τον κιμά, το κρεμμύδι και το σκόρδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή γάστρα σε μέτρια φωτιά μέχρι να ροδίσουν.
  • Στραγγίξτε το λίπος.
  • Ανακατέψτε τις πολτοποιημένες ντομάτες, τη σάλτσα ντομάτας, τον πελτέ ντομάτας και το νερό.
  • Προσθέστε τη ζάχαρη, τον βασιλικό, το ιταλικό μπαχαρικό, τους σπόρους μάραθου, το αλάτι και το πιπέρι.
  • Σκεπάστε και σιγοβράστε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να μαγειρευτεί καλά, περίπου 1 ½ ώρα.
  • Σερβίρετε με τα αγαπημένα σας ζυμαρικά και απολαύστε!

