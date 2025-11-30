Συνταγή για αυθεντική ιταλική σάλτσα – Το υλικό έκπληξη Ιταλίδας γιαγιάς

Συνταγή για αυθεντική ιταλική σάλτσα – Το υλικό έκπληξη Ιταλίδας γιαγιάς

Τα χοιρινό κρέας προσθέτει μια βαθιά, πλούσια γεύση στη σάλτσα. Η συνταγή θέλει μόνο δύο υλικά. Τα αυθεντικά σπαγγέτι μοιάζουν με μια σχεδόν πνευματική εμπειρία.

Η Τζέσικα Φέρνις επικαλέστηκε την Ιταλίδα πεθερά της και αποκάλυψε τα μυστικά της για αυτή τη σάλτσα που θα απογειώσει τα ζυμαρικά σας. Σιγοβράζει τη σάλτσα της στην εστία για ώρες με ένα υλικό μπορεί να σας ξαφνιάσει: χοιρινά παϊδάκια.

Έτσι μπορείτε να αδειάσετε ένα βάζο από την αγαπημένη σας μαρινάρα του εμπορίου στην κατσαρόλα με τα παϊδάκια, για μια αναβαθμισμένη εκδοχή της έτοιμης σάλτσας. Το χοιρινό δίνει στη σάλτσα μοναδικά πλούσια υφή.

Πώς να επιλέξετε παϊδάκια

  • Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να προσέχετε όταν επιλέγετε παϊδάκια για τη σάλτσα
    Πρώτον, να επιλέγετε παϊδάκια “country-style”. Αντίθετα με το όνομα, τα παϊδάκια “country-style” κόβονται από τον ώμο—ονομάζονται παϊδάκια λόγω της παρόμοιας υφής και γεύσης τους.
  • Τα παϊδάκια “country-style” έχουν την τέλεια περιεκτικότητα σε λίπος για να γίνουν εξαιρετικά τρυφερά και πλούσια σε γεύση όταν σιγοβράζουν σε αυτή τη σάλτσα.
  • Δεύτερον, φροντίστε πάντα να είναι χωρίς κόκαλα. Σε κανέναν δεν αρέσει να δαγκώνει ένα κόκαλο στη σάλτσα του.
  • Τα παϊδάκια “country-style” είναι συνήθως χωρίς κόκαλα, αλλά περιστασιακά μπορεί να έχουν, οπότε τσεκάρετέ το ξανά για να αποφύγετε την επιπλέον δουλειά.
  • Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, λίγο από το επιπλέον λίπος από τα παϊδάκια αναπόφευκτα θα ανέβει στην επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε μια κουτάλα για να αφαιρέσετε το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το περίσσιο λίπος για την καλύτερη υφή στην τελική σας σάλτσα.

Προτάσεις σερβιρίσματος

  • Ένας αγαπημένος τρόπος να απολαύσετε αυτή τη σάλτσα δύο συστατικών είναι πάνω σε σπαγγέτι.
  • Και άλλα ζυμαρικά είναι εξαιρετικά, όπως οι πένες ή ακόμα και τα φετουτσίνι.
  • Ένας άλλος λιγότερο παραδοσιακός τρόπος είναι ανακατεύοντας μέσα μια κονσέρβα φασόλια κανελίνι και συνοδεύοντάς τη με μια μεγάλη φρατζόλα ψωμί με τραγανή κόρα που δεν χρειάζεται ζύμωμα, για βούτημα.
  • Τα φασόλια προσθέτουν επιπλέον φυτικές ίνες και μια νόστιμη κρεμώδη γεύση.
  • Είναι επίσης πολύ ωραία πάνω από άγριο ρύζι ή σπιτική πολέντα.

Περιγραφή

  • Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά
  • Χρόνος μαγειρέματος :4 ώρες
  • Συνολικός χρόνος :4 ώρες 5 λεπτά
  • Μερίδες : 6 έως 8

Υλικά για τη συνταγή

  • 450 γραμμάρια χοιρινά παϊδάκια “country-style” (περίπου 3 παϊδάκια)
  • 1 βάζο (680 γραμμάρια ) σάλτσα μαρινάρα του εμπορίου
  • 60 ml (1/4 φλιτζανιού) νερό
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, ανάλογα με τη γεύση
  • Προτεινόμενα toppings: Τυρί παρμεζάνα, βασιλικός, νιφάδες θρυμματισμένης κόκκινης πιπεριάς (chili flakes)

Μαγείρεμα

Μαγειρέψτε, σκεπασμένα, σε υψηλή θερμοκρασία μέχρι το κρέας από τα παϊδάκια να διαλύεται εύκολα με ένα πιρούνι, για περίπου 4 ώρες.

Διατροφικά Στοιχεία (ανά μερίδα)

  • Θερμίδες: 203
  • Λιπαρά: 12 γρ.
  • Υδατάνθρακες: 7 γρ.
  • Πρωτεΐνη (Protein): 16 γρ.

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»