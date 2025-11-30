Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα – Το ωράριο λειτουργίας

Μεταξύ Black Friday και εορταστικής περιόδου, η αγορά θα ανοίξει σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, για να υποδεχθεί τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο για την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου είναι 11:00-18:00 για την πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων.

Τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να ανοίξουν νωρίτερα και να λειτουργήσουν έως τις 20:00.

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν και ορισμένα σούπερ μάρκετ.

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις τρεις τελευταίες Κυριακές του Δεκεμβρίου (14, 21 και 28/12). Ειδικότερα, τα καταστήματα λιανικής θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 – 18:00 και τα εμπορικά από 11:00 – 20:00.

