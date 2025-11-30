Σαν σήμερα 30 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Κικ Μπόξινγκ

Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Χημικού Πολέμου

Ημέρα Πόλεων για τη Ζωή

Γεγονότα

1786: Καταργείται η θανατική ποινή στην Τοσκάνη, για πρώτη φορά στον κόσμο, από το Μέγα Δούκα της Τοσκάνης Λεοπόλδο Β’, μετέπειτα Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους.

Κυκλοφορεί παγκοσμίως ο έκτος σόλο δίσκος του Μάικλ Τζάκσον, Thriller. Θα γίνει ο δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία. 2024: Εγκαινιάζεται η Γραμμή 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Γεννήσεις

1667: Τζόναθαν Σουίφτ, Ιρλανδός συγγραφέας. («Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ») (Θαν. 19/10/1745)

Βλάντιμιρ Βάις, Σλοβάκος ποδοσφαιριστής 1990: Λευτέρης Πετρούνιας, Έλληνας αθλητής

Θάνατοι