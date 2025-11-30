Θεοφανία Παπαθωμά: «Φτάσαμε στις εποχές που δεν πρέπει να μιλάμε, είναι τρομακτικός αυτός ο φασισμός»

Η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τον Κυριάκο Θεοδοσίου, το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα από τη συχνότητα του Alpha, ανοίγοντας την καρδιά της για δύο θέματα που τη «καίνε»: τον χρόνο και τον φασισμό της εποχής.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της με τον χρόνο, λέγοντας πως σήμερα έχει στραφεί περισσότερο σε όσα τη γεμίζουν εσωτερικά και δημιουργικά. «Τώρα πια έχω περάσει σε πιο εσωτερικά πράγματα, πιο δημιουργικά και έχω πολύ μεγάλη αυτή την ανάγκη. Δηλαδή να εκφράσω τα πράγματα που έχω πολλά χρόνια μέσα μου και ίσως δεν έχω βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να το κάνω. Τον χρόνο δεν μπορείς να τον αποφύγεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συμφιλιωθείς μαζί του. Οπότε πρέπει να συμβαδίζεις με την ηλικία σου και αυτό προϋποθέτει να την έχεις αποδεχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Θεοφανία Παπαθωμά δεν δίστασε να σχολιάσει την κοινωνική πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για ένα κλίμα λογοκρισίας και φόβου. Όπως είπε: «Φτάσαμε στις εποχές που δεν πρέπει να μιλάμε. Αυτός ο φασισμός είναι τρομακτικός. Που δεν μπορείς να πεις τη γνώμη σου και μπορεί ο καθένας να πάρει αυτή τη γνώμη, να της δώσει ένα αρνητικό πρόσημο, να χρησιμοποιήσει τη θέση του σε ένα κανάλι ή σε οτιδήποτε και να το κάνει πολύ μεγάλο, ενώ εσύ, στην ουσία, δεν έχεις πει τίποτα ή έχεις πει κάτι αυτονόητο».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις παρεξηγήσεις που έχει βιώσει κατά καιρούς, ξεκαθαρίζοντας πως τα λόγια της έχουν διαστρεβλωθεί εσκεμμένα: «Έχουν παρεξηγηθεί δηλώσεις μου επί τούτου, για να χρησιμοποιηθούν. Δεν έχω πει τίποτα ποτέ τρομακτικό, που δεν έχει ξαναπεί άλλος», συμπλήρωσε.