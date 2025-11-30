Θεοφανία Παπαθωμά: «Φτάσαμε στις εποχές που δεν πρέπει να μιλάμε, είναι τρομακτικός αυτός ο φασισμός»

Enikos Newsroom

lifestyle

Θεοφανία Παπαθωμα

Η Θεοφανία Παπαθωμά μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τον Κυριάκο Θεοδοσίου, το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα από τη συχνότητα του Alpha, ανοίγοντας την καρδιά της για δύο θέματα που τη «καίνε»: τον χρόνο και τον φασισμό της εποχής.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη σχέση της με τον χρόνο, λέγοντας πως σήμερα έχει στραφεί περισσότερο σε όσα τη γεμίζουν εσωτερικά και δημιουργικά. «Τώρα πια έχω περάσει σε πιο εσωτερικά πράγματα, πιο δημιουργικά και έχω πολύ μεγάλη αυτή την ανάγκη. Δηλαδή να εκφράσω τα πράγματα που έχω πολλά χρόνια μέσα μου και ίσως δεν έχω βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να το κάνω. Τον χρόνο δεν μπορείς να τον αποφύγεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συμφιλιωθείς μαζί του. Οπότε πρέπει να συμβαδίζεις με την ηλικία σου και αυτό προϋποθέτει να την έχεις αποδεχθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Θεοφανία Παπαθωμά δεν δίστασε να σχολιάσει την κοινωνική πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για ένα κλίμα λογοκρισίας και φόβου. Όπως είπε: «Φτάσαμε στις εποχές που δεν πρέπει να μιλάμε. Αυτός ο φασισμός είναι τρομακτικός. Που δεν μπορείς να πεις τη γνώμη σου και μπορεί ο καθένας να πάρει αυτή τη γνώμη, να της δώσει ένα αρνητικό πρόσημο, να χρησιμοποιήσει τη θέση του σε ένα κανάλι ή σε οτιδήποτε και να το κάνει πολύ μεγάλο, ενώ εσύ, στην ουσία, δεν έχεις πει τίποτα ή έχεις πει κάτι αυτονόητο».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις παρεξηγήσεις που έχει βιώσει κατά καιρούς, ξεκαθαρίζοντας πως τα λόγια της έχουν διαστρεβλωθεί εσκεμμένα: «Έχουν παρεξηγηθεί δηλώσεις μου επί τούτου, για να χρησιμοποιηθούν. Δεν έχω πει τίποτα ποτέ τρομακτικό, που δεν έχει ξαναπεί άλλος», συμπλήρωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Ένοπλες Δυνάμεις: Όσα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τους υπαξιωματικούς – Τι προβλέπεται για τους μισθούς

Πάνω από 2 συνταξιούχοι για 3 εργαζόμενους μέχρι το 2050 – Αποκαλυπτική έκθεση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:39 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Γρηγορία Μεθανίτη: «Έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Porto Leone» αλλά και τη φετινή της παρουσία στ...
03:45 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Πολ Γουόκερ: Συμπληρώνονται 12 χρόνια από τον θάνατό του – Η συγκινητική ανάρτηση του Βιν Ντίζελ

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του Πολ Γουόκερ, του αγαπημένου ηθοποιού που...
00:15 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Φάνης Μουρατίδης: «Μεγαλώνοντας γίνεσαι πιο συνειδητοποιημένος για τις επιλογές σου»

Για την παράσταση την οποία σκηνοθετεί και στην οποία πρωταγωνιστεί μίλησε ο ηθοποιός, Φάνης Μ...
22:44 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Αυτή η νύχτα μένει: Η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τον Δεκέμβριο τη νέα του παραγωγή «Αυτή η νύχτα ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»