The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε έκπληξη στην Μαρία Μπεκατώρου – Την κάλεσε με βίντεοκλήση μαζί με την μητέρα της

Στην Κεφαλονιά ταξίδεψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τις ανάγκες του νέου επεισοδίου της ταξιδιωτικής εκπομπής «The Roadshow» που προλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, το βράδυ του Σαββάτου. Μαζί του, όπως πάντα, βρέθηκε ο σταθερός συνεργάτης και φίλος του, Διονύσης Κυπριώτης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, οι δύο άνδρες έζησαν μια ιδιαίτερη στιγμή, που είχε στο επίκεντρο μια αγαπημένη φίλη του παρουσιαστή, τη Μαρία Μπεκατώρου. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέφθηκε το πατρικό της γνωστής παρουσιάστριας και εκεί συνάντησε τη μητέρα της, σε ένα απρόσμενο αλλά συγκινητικό τετ α τετ.

Μην χάνοντας την ευκαιρία, αποφάσισε να συνδέσει τις δύο γυναίκες μέσω βιντεοκλήσης, δημιουργώντας μια όμορφη στιγμή τηλεοπτικής «έκπληξης». Η Μαρία Μπεκατώρου, βλέποντας ξαφνικά τη μητέρα της στην οθόνη, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της και αναφώνησε: «Μαμά; Θα τρελαθώ!». Από την άλλη πλευρά, η μητέρα της, χαμογελαστή και εμφανώς χαρούμενη, της απάντησε: «Μαράκι μου, τώρα μου ήρθαν! Έκπληξη!».

Με το γνωστό του χιούμορ, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πρόσθεσε: «Να σου πω, ίδια η μάνα σου είσαι. Ίδια η μάνα σου. Έκανε 45 λεπτά για να ετοιμαστεί, έφτιαξε μαλλί και τα λοιπά, και εμείς περιμέναμε στον κήπο.».

