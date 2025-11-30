Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Αποφασισμένος» να επιστρέψει στην οικογένεια του ο τελευταίος Ισραηλινός όμηρος

Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Αποφασισμένος» να επιστρέψει στην οικογένεια του ο τελευταίος Ισραηλινός όμηρος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε στην οικογένεια του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που παραμένει στη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του, καθώς διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ ζητούσαν την επιστροφή των δύο τελευταίων αιχμαλώτων.

Ο Ραν Γκβίλι, ένας 24χρονος αξιωματικός της επίλεκτης μονάδας Γιασάμ της ισραηλινής αστυνομίας, σκοτώθηκε στη μάχη της 7ης Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε εκείνη την ημέρα το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κατά του Ισραήλ, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο πρωθυπουργός “ενημέρωσε τους γονείς του, τον πατέρα του Ταλίκ και τη μητέρα του Ιτζίκ, για τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ισραήλ και για την αποφασιστικότητά του να επιστραφεί η σορός και να δοθεί στην οικογένεια για την εβραϊκή ταφή της σύμφωνα με το εβραϊκό τελετουργικό”, αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Νετανιάχου συνομίλησε επίσης με τον πρέσβη της Ταϊλάνδης στο Ισραήλ, Μπουνιαρίτ Βιτσιενπούντου, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις προσπάθειες επαναπατρισμού ενός ακόμη νεκρού ομήρου που παραμένει στη Γάζα, του Ταϊλανδού Σουντθισάκ Ρινθάλακ, πρόσθεσε το γραφείο του.

Ο 43χρονος Ρινθάλακ εργαζόταν σε φυτείες στο κιμπούτς Μπεερί κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Ήταν μεταξύ των Ταϊλανδών γεωργικών εργατών που σκοτώθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και των οποίων οι σοροί μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το Ισραήλ τον Μάιο του 2024.

Έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, επιτεύχθηκε συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Βάσει της συμφωνίας, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα έπρεπε να επιστρέψει τους 48 ομήρους που κρατούσε, 20 εκ των οποίων ήταν εν ζωή. Έως σήμερα έχει παραδώσει 46.

Το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων, η μεγαλύτερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την επιστροφή των αιχμαλώτων, οργάνωσε το βράδυ του Σαββάτου συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, όπως οργανώνει κάθε εβδομάδα, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση για την επιστροφή όλων των ομήρων.

“Δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί σας”, “Δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω”, φώναζαν οι διαδηλωτές που κρατούσαν φωτογραφίες του Γκβίλι και του Ρινθάλακ.

“Για τις οικογένειες, είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζουμε να ερχόμαστε, ώστε να νιώθουν ότι είμαστε μαζί τους. Συνεχώς”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 72χρονος Μίχαλ Γιανίβ.

00:23 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

00:00 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

22:54 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

22:26 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

