Αγρότες: Ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα – Αποφασισμένοι να βγουν στις Εθνικές Οδούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα – Αποφασισμένοι να βγουν στις Εθνικές Οδούς

Δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη έως τον Έβρο, με φόντο τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν θέσεις σε κομβικά σημεία, προετοιμάζοντας τα μπλόκα που σχεδιάζουν να στήσουν το επόμενο διάστημα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το υψηλό κόστος παραγωγής που τους έχει γονατίσει, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους. Όπως υποστηρίζουν, το εισόδημά τους έχει συρρικνωθεί, ενώ τα λειτουργικά τους έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα θα κινηθούν το μεσημέρι της Κυριακής (30 Νοεμβρίου) προς τον κόμβο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες σκοπεύουν να παραταχθούν και να καταλάβουν την Εθνική Οδό. Παράλληλα, δύο ακόμη μπλόκα προγραμματίζονται στη Θεσσαλία: το ένα στον ίδιο κόμβο της Νίκαιας και το δεύτερο στον Ε65, από τους αγρότες της Καρδίτσας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις, τονίζοντας ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας κατά τον οποίο θα προχωρήσουν οι περισσότερες πληρωμές προς τους παραγωγούς. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναμένονται σημαντικές εκταμιεύσεις, αν και η προκαταβολή που δόθηκε ήταν μειωμένη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι η μείωση αυτή προέκυψε επειδή η προκαταβολή υπολογίστηκε φέτος με βάση τα πραγματικά δεδομένα των αγροτών, και όχι τα περσινά. Παράλληλα, πάνω από 44.000 παραγωγοί έμειναν εκτός πληρωμής, είτε επειδή τα αγροτεμάχια που δήλωσαν δεν κρίθηκαν επιλέξιμα, είτε επειδή υπήρχαν αναντιστοιχίες με τα στοιχεία των ακινήτων, είτε επειδή οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν κάλυπταν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων.

Από τη Δευτέρα (1 Δεκεμβρίου), οι παραγωγοί που θεωρούν ότι αδικήθηκαν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις για να εξεταστούν οι περιπτώσεις τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Ένοπλες Δυνάμεις: Όσα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τους υπαξιωματικούς – Τι προβλέπεται για τους μισθούς

Πάνω από 2 συνταξιούχοι για 3 εργαζόμενους μέχρι το 2050 – Αποκαλυπτική έκθεση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:57 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Σεπόλια: Βίντεο από την στιγμή που ο 36χρονος συλληφθείς ρίχνει τη χειροβομβίδα – Μέσα από τις φυλακές η εντολή για την επίθεση

Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε μπαρ στα Σεπόλια, για την οποία συνελήφθη 36χρον...
20:47 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στον Κολωνό: Συνελήφθη 63χρονος για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου» φώναζε η σύζυγός του

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Κολωνό, με έναν 63χρονο πατέρα δύο παιδ...
19:51 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» – Το συγκινητικό αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο από φίλους και συναδέλφους του

Στο πένθος βυθίστηκαν οι φίλοι και συνάδελφοι του 19χρονου Ραφαήλ, ο οποίος έχασε την ζωή του ...
18:29 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη μητέρα

Σοκ στο Άργος έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), στην ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»