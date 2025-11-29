Αγρότες: Ετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα – Αποφασισμένοι να βγουν στις Εθνικές Οδούς

Δυναμικές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη έως τον Έβρο, με φόντο τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν θέσεις σε κομβικά σημεία, προετοιμάζοντας τα μπλόκα που σχεδιάζουν να στήσουν το επόμενο διάστημα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το υψηλό κόστος παραγωγής που τους έχει γονατίσει, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους. Όπως υποστηρίζουν, το εισόδημά τους έχει συρρικνωθεί, ενώ τα λειτουργικά τους έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα θα κινηθούν το μεσημέρι της Κυριακής (30 Νοεμβρίου) προς τον κόμβο της Νίκαιας, όπου οι αγρότες σκοπεύουν να παραταχθούν και να καταλάβουν την Εθνική Οδό. Παράλληλα, δύο ακόμη μπλόκα προγραμματίζονται στη Θεσσαλία: το ένα στον ίδιο κόμβο της Νίκαιας και το δεύτερο στον Ε65, από τους αγρότες της Καρδίτσας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προσπαθεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις, τονίζοντας ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας κατά τον οποίο θα προχωρήσουν οι περισσότερες πληρωμές προς τους παραγωγούς. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναμένονται σημαντικές εκταμιεύσεις, αν και η προκαταβολή που δόθηκε ήταν μειωμένη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι η μείωση αυτή προέκυψε επειδή η προκαταβολή υπολογίστηκε φέτος με βάση τα πραγματικά δεδομένα των αγροτών, και όχι τα περσινά. Παράλληλα, πάνω από 44.000 παραγωγοί έμειναν εκτός πληρωμής, είτε επειδή τα αγροτεμάχια που δήλωσαν δεν κρίθηκαν επιλέξιμα, είτε επειδή υπήρχαν αναντιστοιχίες με τα στοιχεία των ακινήτων, είτε επειδή οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν κάλυπταν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων.

Από τη Δευτέρα (1 Δεκεμβρίου), οι παραγωγοί που θεωρούν ότι αδικήθηκαν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις για να εξεταστούν οι περιπτώσεις τους.