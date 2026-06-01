Γιατί έκλεισε για λίγη ώρα η εθνική οδός Αθήνας- Θεσσαλονίκης στο ύψος των Τεμπών

Τέμπη, σήραγγα
Σήραγγα των Τεμπών
  • Έκλεισε για λίγη ώρα νωρίς το βράδυ της Κυριακής η εθνική οδός Αθήνας- Θεσσαλονίκης στις σήραγγες των Τεμπών, στο ρεύμα προς Λάρισα, όταν αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνούς μέσα στο τούνελ.
  • Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας της διαχειρίστριας εταιρείας και κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.
  • Η εθνική οδός έκλεισε προληπτικά για λίγη ώρα στο ρεύμα προς Λάρισα και, μετά τις ενέργειες των αρχών, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε κανονικά.

Έκλεισε για λίγη ώρα νωρίς το βράδυ της Κυριακής η εθνική οδός Αθήνας- Θεσσαλονίκης στις σήραγγες των Τεμπών, στο ρεύμα προς Λάρισα, όταν αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε μέσα στο τούνελ κι άρχισε να βγάζει καπνούς.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας της διαχειρίστριας εταιρείας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» και κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική και Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.

Προληπτικά έκλεισε για λίγη ώρα η εθνική οδός στο ρεύμα προς Λάρισα.

Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των αρμόδιων αρχών, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε και οι οδηγοί συνέχισαν κανονικά τη διαδρομή τους.

