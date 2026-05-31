Νέο χτύπημα από συμμορία ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας – Θύμα 20χρονη – Δείτε βίντεο

  • Νέο περιστατικό βίας καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας, με θύμα επίθεσης από συμμορία ανηλίκων μια 20χρονη στο Μοναστηράκι.
  • Οι δράστες, δύο αγόρια και δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 16 ετών, ξυλοκόπησαν την 20χρονη με σκοπό να της κλέψουν το κινητό. Συνελήφθησαν στην Ιερά Οδό από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
  • Όπως διαπιστώθηκε, τα δύο αγόρια ήταν γνώριμα των Αρχών, καθώς πριν από περίπου δέκα ημέρες είχαν χτυπήσει ξανά σε βενζινάδικο στο Παγκράτι, απειλώντας τον υπάλληλο με μεγάλο μαχαίρι.

Νέο περιστατικό βίας καταγράφηκε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη φορά θύμα επίθεσης από συμμορία ανηλίκων έπεσε μια 20χρονη στο Μοναστηράκι.

Οι δράστες της επίθεσης– δύο αγόρια, δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 16 ετών– ξυλοκόπησαν την 20χρονη που βρισκόταν στο Μοναστηράκι, στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να της κλέψουν το κινητό.

Την χτύπησαν με μανία σε κεφάλι και κοιλιά και την άφησαν χτυπημένη στη μέση του δρόμου.

Συνελήφθησαν στην Ιερά Οδό

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τα τέσσερα παιδιά στην Ιερά Oδό. Όπως διαπιστώθηκε όμως τα δύο αγόρια ήταν γνώριμα των Αρχών.

«”Φέρε τα λεφτά” κατευθείαν με το μαχαίρι στο χέρι. Μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο ζήτησαν τα λεφτά τα δώσαμε γιατί δεν γινόταν να βάλουμε την ζωή μας σε κίνδυνο. Δεν πρόλαβα να κάνω κάτι κάλεσα κατευθείαν την αστυνομία», είπε το θύμα μιλώντας στο Mega.

Οι δύο ανήλικοι πριν από περίπου δέκα ημέρες είχαν χτυπήσει ξανά.

Έφτασαν πεζοί σε βενζινάδικο στο Παγκράτι και με ένα μεγάλο μαχαίρι απείλησαν τον υπάλληλο. Του πήραν το κινητό του αλλά και χρήματα. Κι όμως μετά από αυτό κυκλοφορούσαν ελεύθεροι.

