Ουκρανία: Κι άλλα νεκρά γυναικόπαιδα σε Χερσώνα και Νικόπολ – Δείτε βίντεο

Άμαχοι βρέθηκαν ξανά μεταξύ των θυμάτων στην πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, αυτή τη φορά σε Χερσώνα και Νικόπολ.

Συγκεκριμένα, ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη την Κυριακή σε μια κατοικία, σε κατεχόμενη από τη Ρωσία ζώνη της νότιας Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι τοπικές, φιλορωσικές Αρχές.

Εξάλλου, μια γυναίκα 50 ετών σκοτώθηκε και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν– τα δύο σοβαρά– από ρωσική επίθεση στο Νικόπολ, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ της κεντροανατολικής Ουκρανίας, ανέφερε ο κυβερνήτης της, Ολεξάντρ Γκάνζα.

Νεκρό εξάχρονο αγόρι

Οι φιλορωσικές Αρχές του κατεχόμενου τμήματος της Χερσώνας ανακοίνωσαν ότι ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2020 σκοτώθηκε όταν ουκρανικό drone έπληξε μια κατοικία στο Γκενίτσεσκ, μια πόλη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, έναν φιλορώσο αξιωματούχο.

Το Γκενίτσεσκ έπεσε στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων στις 24 Φεβρουαρίου 2022, την πρώτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αφού ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε την πόλη της Χερσώνας, το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, οι ρωσικές κατοχικές αρχές μετέφεραν το τοπικό διοικητικό κέντρο τους στο Γκενίτσεσκ.

Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει να ανταλλάξει παιδιά με στρατιώτες

Στο μεταξύ, Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του πως οι Ρώσοι του πρότειναν να ανταλλάξουν παιδιά με στρατιώτες.

“Το γεγονός ότι η Ρωσία πρότεινε να ανταλλάξει παιδιά, αυτό είναι η απόδειξη ότι έκλεψαν παιδιά», υποστήριξε ο ίδιος.