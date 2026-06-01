Κολομβία: Στο β’ γύρο κρίνεται ο νικητής των προεδρικών εκλογών – Προηγείται ο ακροδεξιός υποψήφιος

Σε δεύτερο γύρο οδηγούνται οι προεδρικές εκλογές στην Κολομβία.

Με καταμετρημένο το 98,7% των ψήφων ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, διατηρεί προβάδισμα έναντι του αριστερού γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα.

Συγκεκριμένα, ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια προηγείται με 43,73% έναντι 40,91% που εξασφαλίζει ο Ιβάν Σεπέδα.

Στις 21 Ιουνίου ο νικητής

Η Παλόμα Βαλέντσια, μορφή της σκληροπυρηνικής δεξιάς, συγκεντρώνει 6,91%, ενώ ο κεντροαριστερός υποψήφιος Σέρχιο Φαρχάδο εξασφαλίζει 4,26%. Ακολουθούν οιΚλαούντια Λόπες (0,95%) και Ραούλ Σαντιάγο Μποτέρο Χαραμίγιο (0,87%).

Καθώς δεν φαίνεται πιθανό το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει κάποιος υποψήφιος ποσοστό άνω του 50%, θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος στις 21 Ιουνίου.

Ο δικηγόρος και επιχειρηματίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια δεν κατείχε ποτέ αιρετό αξίωμα, αλλά το στυλ και οι πολιτικές του προτάσεις συγκρίνονται με του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε. Ο 47χρονος εκατομμυριούχος έχει δεσμευτεί πως θα υιοθετήσει σκληρή γραμμή έναντι των ανταρτών και των συμμοριών, θα κατασκευάσει 10 τεράστιες φυλακές και θα μειώσει τη φτώχεια, προσφέροντας καλύτερη εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και στέγαση στους φτωχότερους.

Ο 63χρονος γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, γιος ενός δολοφονημένου κομμουνιστή ηγέτη, έχει υποσχεθεί πως θα επιδιώξει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων με τους αντάρτες, μια πολιτική που δεν είχε αποφέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα επί διακυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο. Σχεδιάζει επίσης μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τη φορολόγηση των υψηλόμισθων, παραχωρώντας γη στα θύματα της εσωτερικής σύγκρουσης που διαρκεί έξι δεκαετίες στη χώρα, και επεκτείνοντας την κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης για τον πληθυσμό.