Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από νέο σφυροκόπημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο νότιο Λίβανο τα ξημερώματα της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις και τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στη χώρα.

«Η σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός εχθρός κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ντέιρ Ζαχράνι, στην περιοχή της Ναμπατία, τα ξημερώματα της Κυριακής (…) είχε ως αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, κι άλλοι 19 να τραυματιστούν, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών και έξι γυναικών», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Δευτέρας για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο, κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία, αφού ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό, μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση θα γίνει έπειτα από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία με αφορμή τη συντριβή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι και είναι προγραμματισμένη για τις 15.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν ανέφερε σήμερα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι από την τεχνική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το drone ήταν τύπου Geran-2, ρωσικής κατασκευής. Ένα αγόρι 14 ετών και μια 53χρονη γυναίκα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.