Ύπνος και ακαταστασία: Γιατί τα αντικείμενα κάτω από το κρεβάτι κρατούν το μυαλό σας σε εγρήγορση

Η ποιότητα του ύπνου επηρεάζεται όχι μόνο από τις συνήθειες μας, αλλά και από τον τρόπο που οργανώνουμε τον χώρο γύρω μας. Τα αντικείμενα κάτω από το κρεβάτι μπορεί να κρατήσουν το μυαλό μας σε εγρήγορση, δημιουργώντας μια υποσυνείδητη αίσθηση «ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων». Εσωτερικοί χώροι γεμάτοι ακαταστασία, έστω και κρυφή, μπορεί να μπλοκάρουν τη ροή ενέργειας και να μειώνουν τη χαλάρωση κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πώς η ακαταστασία κάτω από το κρεβάτι επηρεάζει τον ύπνο σας

Σας έχει τύχει να ξυπνάτε ανήσυχοι κατά τη διάρκεια της νύχτας; Ο λόγος μπορεί να είναι ότι ο εγκέφαλός σας αισθάνεται πως υπάρχει «ανεκπλήρωτο έργο» στο δωμάτιό σας.

Η interior designer από το Παρίσι, France Brunel εξηγεί ότι η ακαταστασία κάτω από το κρεβάτι μπορεί να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, κρατώντας σας ξύπνιους.

Τι είναι η αίσθηση του «ανεκπλήρωτου έργου»

Η France Brunel αποκάλυψε πρόσφατα το μυστικό για καλύτερο ύπνο στο Instagram. Μέσα από ένα καρουσέλ, εξήγησε πώς η ακαταστασία ή τα αντικείμενα κάτω από το κρεβάτι κρατούν το νευρικό σύστημα σε εγρήγορση, μειώνοντας τη διαύγεια του μυαλού.

Κουτιά που έχουν ξεχαστεί, έγγραφα ή ρούχα εκτός σεζόν κάτω από το κρεβάτι μας κρατούν ξύπνιους. Ακόμα και αν τα μάτια δεν βλέπουν τι βρίσκεται εκεί, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τον χώρο ως ένα «ανεκπλήρωτο έργο», που κρατάει το νευρικό σύστημα σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια του ύπνου, σύμφωνα με την Brunel.

Η κρυφή ακαταστασία κάτω από το κρεβάτι αναφέρεται επίσης ως «γνωστικό φορτίο». Η οπτική ή κρυφή ακαταστασία επιβαρύνει τη μνήμη και μειώνει την «βαθιά ξεκούραση και διαύγεια του μυαλού», σύμφωνα με την interior designer.

Πώς να αντιμετωπίσετε τη συσσώρευση ενέργειας

Σύμφωνα με το Feng Shui, η σωστή οργάνωση αντικειμένων και χώρων οδηγεί σε αρμονία και ισορροπία. Ένα καλά οργανωμένο περιβάλλον μπορεί να βελτιώσει την ευτυχία, την επιτυχία και την υγεία.

Η Brunel αναφέρει ότι το Feng Shui θεωρεί τα αντικείμενα κάτω από το κρεβάτι ως «συσσώρευση ενέργειας», που διακόπτει τη ροή του «τσι». «Όταν ο χώρος κάτω από το κρεβάτι είναι μπλοκαρισμένος, μπλοκάρεται και η ενέργειά σας – ειδικά η συναισθηματική απελευθέρωση κατά τον ύπνο», εξηγεί η Brunel.

Καθώς η κυκλοφορία του αέρα και η οπτική αίσθηση ελευθερίας κάτω από το κρεβάτι δίνουν σήμα ηρεμίας, η Brunel τονίζει την ανάγκη για «χώρο που αναπνέει». Η αφαίρεση των αντικειμένων κάτω από το κρεβάτι επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να «απελευθερωθεί πλήρως» από το παρελθόν και τις παλιές αναμνήσεις. «Αδειάστε τον χώρο, σκουπίστε, αφήστε τον αέρα να κυκλοφορήσει. Στη συνέχεια, παρατηρήστε πώς νιώθετε τον ύπνο σας», προσθέτει η Brunel.