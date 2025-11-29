Μολδαβία: Έκλεισε τον εναέριο χώρο της λόγω ρωσικών drones – «Ωμή επίθεση» λέει η πρόεδρος της χώρας

Μολδαβία: Έκλεισε τον εναέριο χώρο της λόγω ρωσικών drones – «Ωμή επίθεση» λέει η πρόεδρος της χώρας
Φωτογραφία: Reuters

Η Μολδαβία, η οποία μοιράζεται χερσαία σύνορα με την Ουκρανία, έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα τον εναέριο χώρο της μετά μια νέα εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας, με τη Μολδαβή πρόεδρο να καταγγέλλει “ωμή επίθεση” της Ρωσίας κατά της γειτονικής της χώρας.

Αυτή η πρώην σοβιετική δημοκρατία, που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει διαπιστώσει επανειλημμένα παραβιάσεις του εναερίου χώρου της από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας “έκλεισε προσωρινά για περίπου μία ώρα και 10 λεπτά, μεταξύ 22.43 και 23.53 (τοπική ώρα, και ώρα Ελλάδας), ως μέτρο έκτακτης ανάγκης, αφότου δύο άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν παράνομα πάνω από την εθνική επικράτεια, θέτοντας άμεση απειλή στην ασφάλεια της αεροπορίας, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Πρόσθεσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Gerbera, ρωσικό μοντέλο, δεν εντοπίστηκαν από τα μολδαβικά ραντάρ, αλλά ότι η εισβολή τους “επιβεβαιώθηκε από τις ουκρανικές συνοριακές αρχές”.

“Κανένα αντικείμενο, συντρίμμια ή οτιδήποτε που να αποτελεί κίνδυνο για τον πληθυσμό δεν εντοπίστηκε και τα δύο drones εγκατέλειψαν οριστικά τον εθνικό εναέριο χώρο, με κατεύθυνση σε βάθος στο έδαφος της Ουκρανίας”, δήλωσε από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών.

Δύο εμπορικά αεροσκάφη από το Παρίσι και τη Βαρκελώνη με προορισμό το Κισινάου εκτράπηκαν σε αεροδρόμιο της Ρουμανίας. Ένα άλλο αεροπλάνο που ετοιμαζόταν για απογείωση από το Κισινάου καθηλώθηκε προσωρινά.

“Η Μολδαβία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας και ανθρώπινες ζωές”, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας, χαρακτηρίζοντας τις παραβιάσεις “εχθρικές ενέργειες εκφοβισμού και αποσταθεροποίησης”.

Η πρόεδρος Μάια Σάντου καταδίκασε τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι “η βάναυση 10ωρη επίθεση” δεν ανταποκρίνεται ούτε στη “γλώσσα της διπλωματίας ούτε σε αυτή μιας χώρας που ισχυρίζεται ότι διαπραγματεύεται την ειρήνη”.

“Καθ’ οδόν για να σκοτώσουν αμάχους, τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν εκ νέου τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και υποστηρίζουμε την Ουκρανία”, πρόσθεσε.

Έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν την περασμένη Τρίτη τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, η οποία ανακοίνωσε ότι ένα από αυτά συνετρίβη στο έδαφός της.

Η Μολδαβία, που συνορεύει επίσης με τη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, κάλεσε για εξηγήσεις την Τετάρτη στο υπουργείο Εξωτερικών τον Ρώσο πρέσβη στο Κισινάου για την πτώση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Ο πρέσβης Όλεγκ Οζέροφ, που έχει κληθεί επανειλημμένα για εξηγήσεις για ανάλογα περιστατικά, δήλωσε ότι αυτά έχουν στόχο να επιδεινώσουν τις ήδη κακές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Κισινάου.

