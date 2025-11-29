Σεπόλια: Βίντεο από την στιγμή που ο 36χρονος συλληφθείς ρίχνει τη χειροβομβίδα – Μέσα από τις φυλακές η εντολή για την επίθεση

Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε μπαρ στα Σεπόλια, για την οποία συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός, ενώ ο συνεργός του είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού είχαν τραυματιστεί δύο άτομα.

Στα πλάνα που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και έχει αποτυπωθεί η στιγμή της επίθεσης, ο 36χρονος Παλαιστίνιος βγάζει από μία σακούλα την χειροβομβίδα, στη συνέχεια προσεγγίζει το κατάστημα και από έξω πετάει στο εσωτερικό του την χειροβομβίδα.

Δύο θαμώνες πετάγονται έξω τρέχοντας ενώ ακολουθούν τραυματισμένοι ο ιδιοκτήτης και ένας ακόμη πελάτης που δεν πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως. Ακολούθως ο δράστης τρέπεται σε φυγή στα γύρω στενά.

Για τον εντοπισμό του Παλαιστίνιου, βραδινές ώρες χθες πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 36χρονος είναι σεσημασμένος για σωρεία αδικημάτων, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η εντολή για την επίθεση δόθηκε μέσα από τις φυλακές.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 5 Αυγούστου, δύο άγνωστοι τότε δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και ο ένας εξ αυτών προχώρησε σε ρίψη χειροβομβίδας στο εσωτερικό του, προκαλώντας -μεταξύ άλλων- τον τραυματισμό του Ρουμάνου ιδιοκτήτη και ενός ομοεθνούς του πελάτη.

Οι δράστες που ταυτοποιήθηκαν από την Δίωξη Εκβιαστών είναι ένας 36χρονος Παλαιστίνιος και ένας 24χρονος Αιγύπτιος εκ των οποίων ο δεύτερος βρίσκεται ήδη έγκλειστος των Φυλακών.

Η ανακοίνωση τη ΕΛ.ΑΣ

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται πως: «Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Σεπολίων Αττικής.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μεταμεσονύχτιες ώρες της 5-8-2025 δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και ο ένας εξ αυτών προχώρησε σε ρίψη χειροβομβίδας στο εσωτερικό του, προκαλώντας -μεταξύ άλλων- τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη.

Ακολούθησε ενδελεχής διερεύνηση της υπόθεσης, κατά την οποία συλλέχθηκε και αξιοποιήθηκε προανακριτικό υλικό από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, ενώ από την περαιτέρω εμπεριστατωμένη έρευνα ταυτοποιήθηκαν ως φερόμενοι δράστες δύο αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Χώρας».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι: «Για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου, βραδινές ώρες της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -0,4- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, μία πλαστική πίπα («bong») με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Επισημαίνεται ότι, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».