Τζούλια Ρόμπερτς: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια των παιδιών της

Enikos Newsroom

lifestyle

Με ανάρτηση στο Instagram η Τζούλια Ρόμπερτς επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στα δύο δίδυμα παιδιά της, Χέιζελ και Φίνεας.

Η 58χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία των παιδιών της σε πολύ μικρή ηλικία να κάθονται δίπλα δίπλα στα καρεκλάκια τους.

«Αυτοί οι επαναστάτες, που μεταμορφώνουν την ζωή και επεκτείνουν την αγάπη ήταν κάποτε 1 και τώρα είναι 21! Πέρασε γρήγορα ο καιρός. Χρόνια πολλά, αγαπημένα μου», έγραψε η Τζούλια Ρόμπερτς στην λεζάντα της φωτογραφία.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Ντάνι Μόντερ έχουν αποκτήσει ένα ακόμη παιδί, τον 18χρονο, Χένρι.

 

