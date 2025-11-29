Γιώργος Τσατραφύλλιας: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία «Adel» – Έρχονται νέες βροχές έπειτα από ένα 4ήμερο «διάλειμμα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

καιρός βροχή κακοκαιρία Αθήνα

Εκτονώνεται σταδιακά η κακοκαιρία «Adel» που σάρωσε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που δημιούργησαν πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο Facebook o μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, «θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία, μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές».

«Δεν βλέπω χιονιά»

«Κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη» αναφέρει ακόμη ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, και συμπληρώνει «ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Δεν βλέπω ”Χιονιά” τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη…

Σε εκτόνωση βρίσκεται σταδιακά η ADEL, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα επηρεάζει με κατά διαστήματα με έντονα φαινόμενα το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία, μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές.

Πάντως κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια δεν φαίνεται μέχρι τις 15 Δεκέμβρη και μάλιστα σύμφωνα με 8 επιστημονικά κέντρα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου έχει πολλές πιθανότητες να είναι πιο ζεστός κατά δύο βαθμούς σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα».

