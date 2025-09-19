Τζούλια Ρόμπερτς: Σε συζητήσεις για το σίκουελ της ταινίας «Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου»

Enikos Newsroom

Media

Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου
«Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου», 1997

Ο Λούκα Γκουαντανίνο δήλωσε έτοιμος να αναλάβει τη σκηνοθεσία ενός σίκουελ της κλασικής ρομαντικής κομεντί «Ο Γάμος του Καλύτερού μου Φίλου» που κυκλοφόρησε το 1997. Η είδηση έρχεται μετά την επιβεβαίωση της Τζούλια Ρόμπερτς ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει στον εμβληματικό της ρόλο, σε κοινή τους συνέντευξη στο Variety με αφορμή την πρεμιέρα του ψυχολογικού θρίλερ «After the Hunt».

Όταν η σταρ παραδέχθηκε ότι «μιλούν μαζί της» για το σίκουελ της ταινίας, ο Γκουαντανίνο δεν δίστασε να δηλώσει: «Θα το σκηνοθετούσα σε ένα δευτερόλεπτο».

Το σίκουελ φέρεται να βρίσκεται ήδη σε «πρώιμο στάδιο ανάπτυξης» από τον Ιούλιο. Το σενάριο έχει αναλάβει η Σελίν Σονγκ, σκηνοθέτις των ταινιών «Περασμένες Ζωές» και «Ταιριάζουμε;», χωρίς ωστόσο να βρίσκεται σε συζητήσεις για τη σκηνοθεσία.

Επιπλέον, ο Ντέρμοτ Μαλρόνι, συμπρωταγωνιστής της Ρόμπερτς στην ταινία του 1997, έχει επίσης υπονοήσει τη συμμετοχή του.

Η δήλωση του σκηνοθέτη έρχεται σε μια περίοδο που το πρόγραμμά του είναι ήδη γεμάτο. Πέρα από το «After the Hunt» με την Ρόμπερτς, τον Άντριου Γκάρφιλντ και την Άγιο Εντεμπίρι που κυκλοφορεί στις 10 Οκτωβρίου και το ήδη γυρισμένο «Artificial», έχει πολλά ακόμα πρότζεκτ στα σκαριά μεταξύ των οποίων μια διασκευή του «Lord of the Flies», το ιταλικό δράμα «Separate Rooms», μια νέα εκδοχή του «Buddenbrooks» του Τόμας Μαν και μία κινηματογραφική μεταφορά του «American Psycho», σύμφωνα με το World of Reel.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

