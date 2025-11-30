Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Άρη, του Βόλου και της Κηφισιάς

Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Άρη, του Βόλου και της Κηφισιάς

Η 12η αγωνιστική της Super League συνεχίστηκε με δυνατά παιχνίδια και μεγάλες νίκες, που έφεραν ανακατατάξεις στη βαθμολογία. Ο Άρης, η Κηφισιά και ο Βόλος ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του Σαββάτου, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Ο Άρης πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη-θρίλερ απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, επικρατώντας με 2-1 και κρατώντας την έβδομη θέση στη βαθμολογία. Το παιχνίδι είχε ένταση, φάσεις και αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να καταφέρνει να μείνει μπροστά από την Κηφισιά, που την απειλούσε στη βαθμολογία.

Η Κηφισιά, από την άλλη, συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της, επικρατώντας άνετα με 3-0 του Πανσερραϊκού. Με τη νίκη αυτή πλησίασε ακόμη περισσότερο τις ομάδες της πρώτης επτάδας, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τη μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο Βόλος πήρε μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη απέναντι στον ΟΦΗ με 1-0, αποτέλεσμα που τον ανέβασε στη βαθμολογία, φέρνοντάς τον ισόβαθμο με τον Λεβαδειακό. Αντίθετα, οι Κρητικοί παραμένουν χαμηλά, αντιμετωπίζοντας πλέον έντονο προβληματισμό.

Το ενδιαφέρον όμως στρέφεται στη συνέχεια της αγωνιστικής, καθώς την Κυριακή δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στη Λεωφόρο, ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κορυφή. Παράλληλα, οι πρωτοπόροι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες αποστολές μακριά από το σπίτι τους, απέναντι σε Παναιτωλικό και Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)
ΟΦΗ Βόλος 0-1
Άρης ΑΕΛ Novibet 2-1
Κηφισιά Πανσερραϊκός 3-0
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Ατρόμητος Αστέρας Aktor 17:00 (NovaSports 2 HD)
Παναιτωλικός Ολυμπιακός 17:00 (CosmoteSport 1 HD)
Λεβαδειακός ΠΑΟΚ 19:00 (NovaSports PRIME)
Παναθηναϊκός ΑΕΚ 21:00 (CosmoteSport 1 HD)

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ολυμπιακός 28
2 ΠΑΟΚ 26
3 ΑΕΚ 25
4 Λεβαδειακός 21
5 Βόλος 21
6 Παναθηναϊκός 18
7 Άρης 16
8 Κηφισιά 15
9 Παναιτωλικός 12
10 Ατρόμητος 9
11 ΟΦΗ 9
12 Αστέρας Aktor 8
13 ΑΕΛ Novibet 7
14 Πανσερραϊκός 5

