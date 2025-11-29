Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Κηφισιά

Η Κηφισιά άφησε γρήγορα πίσω την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα κι επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με το ευρύ 3-0 στη Νεάπολη, για τη 12η αγωνιστική.

Μολδαβία: Έκλεισε τον εναέριο χώρο της λόγω ρωσικών drones – «Ωμή επίθεση» λέει η πρόεδρος της χώρας

Η ομάδα των βορείων προαστίων έφτασε στους 15 βαθμούς κάνοντας άλμα στη βαθμολογική κατάταξη, ενώ η μακεδονική ομάδα παραμένει ουραγός με 5 βαθμούς, ευρισκόμενη σαφέστατα σε δυσχερή θέση.

 

Ύπνος και ακαταστασία: Γιατί τα αντικείμενα κάτω από το κρεβάτι κρατούν το μυαλό σας σε εγρήγορση

Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο στο πρώτο ημίχρονο, με τους Σερραίους να βλέπουν στο 9ο λεπτό το γκολ του Ιβάν να ακυρώνεται ως οφσάιντ. Η απάντηση της Κηφισιάς ήρθε με το προβάδισμα στο σκορ στο 15ο λεπτό, όταν μετά από κομπίνα ο Πόμπο βρήκε με κάθετη τον Αντόνισε που σούταρε, ο Τιναλίνι απέκρουσε και ο Λαρουσί στο ριμπάουντ έκανε το 1-0.

Οι τυπικά γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από το 2-0 στο 26ο λεπτό, αλλά το πολύ δυνατό σουτ τράνταξε το δοκάρι. Στο 44ο λεπτό ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδειξε κίτρινη κάρτα στον Λιάσο για σκληρό φάουλ στον Αντόνισε, αλλά μετά την κλήση του VAR και το on field revew που ακολούθησε την αναβάθμισε σε κόκκινη.

Σεπόλια: Βίντεο από την στιγμή που ο 36χρονος συλληφθείς ρίχνει τη χειροβομβίδα – Μέσα από τις φυλακές η εντολή για την επίθεση

Ο μεγάλος… άτυχος του αγώνα, Αντόνισε, είχε νέο δοκάρι στο 51ο λεπτό στην εξαιρετική ατομική ενέργειά του με την προσποίηση στον Ντε Μάρκο και το διαγώνιο σουτ που κατάληξε στο αριστερό του Τιναλίνι.

Αν και με αριθμητικό μειονέκτημα ο Πανσερραϊκός συνέχισε να παλεύει και στο 61΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία: ο Ιβάν βγήκε απέναντι στον Ραμίρες, τον πρόλαβε και γύρισε στον Νάνελι αλλά την ύστατη στιγμή έδιωξε ο Λαρουσί.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Μάρας βγήκε απέναντι στον Ραμίρες και πλάσαρε αλλά ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς αποσόβησε το 1-1 στη νέα τεράστια ευκαιρία των φιλοξενούμενων.

Και αφού δεν ήρθε η ισοφάριση έγινε το 2-0 στο 74΄ με τον Πόμπο, με τον Ισπανό άσο της Κηφισιάς να διασφαλίζει τη νίκη της ομάδας του και τον Λαρουσί να δίνει εύρος γράφοντας το τελικό 3-0 με το δεύτερο τέρμα του, στο 85΄.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σταύρος Τσιμεντερίδης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 45΄+2 Λιάσος, 90΄+6 Ρουκουνάκης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σιμόν, Έμπο – Καλίνιν, Γκιγιόμε, Φέλτες

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (87΄ Σμπώκος), Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε, Παντελίδης (87΄ Χριστόπουλος), Έμπο (73΄ Αμανί), Πέρεθ (73΄ Ρουκουνάκης), Πόκορνι, Μούσιολικ (73΄ Σόουζα), Λαρουσί

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Χοσέ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (87΄ Τσαούσης), Λιάσος, Ομεονγκά (73΄ Μπρουκς), Γκιγιομέ, Γκριν (87΄ Μπανζάκι), Νάνελι (65΄ Καρέλης), Ιβάν (65΄ Μάρας)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Ένοπλες Δυνάμεις: Όσα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τους υπαξιωματικούς – Τι προβλέπεται για τους μισθούς

Πάνω από 2 συνταξιούχοι για 3 εργαζόμενους μέχρι το 2050 – Αποκαλυπτική έκθεση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:40 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Παρτίζαν: Οριστική η αποχώρηση Ομπράντοβιτς – Χάος στην Beogradska Arena – ΒΙΝΤΕΟ

Οι οπαδοί της Παρτίζαν συγκεντρώθηκαν απόψε μπροστά στη «Beogradska Arena», πριν από την προπό...
19:10 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 210 χλμ. την Lotus – Πήγε στην Τροχαία για να παραδώσει το δίπλωμά του

Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, υποστήριξε πως εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκ...
15:47 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Ταρέμι και Τσικίνιο στο Αγρίνιο

Ο Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε την προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του, για την εκτός έδρ...
01:50 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Προκριματικά Mundobasket: Έκανε την έκπληξη η Ολλάνδία – Νίκες για Γερμανία και για Γαλλία

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Γερμανία, ξεκίνησε με το… δεξί και τις υποχρεώσεις της στα προκριματικ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»