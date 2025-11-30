Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες σε επίθεση ρωσικού drone στην περιφέρεια του Κιέβου

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες σε επίθεση ρωσικού drone στην περιφέρεια του Κιέβου

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 11 τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση ρωσικού drone στα περίχωρα του Κιέβου, σε μια ακόμη νύχτα έντασης για την ουκρανική πρωτεύουσα. Η επίθεση σημειώθηκε στο προάστιο Βίσχοροντ, όπου οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών και δόθηκε άμεση εντολή για επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα η Πυροσβεστική και τα συνεργεία απεγκλωβισμού, τα οποία απομάκρυναν ενοίκους από πολυκατοικίες που χτυπήθηκαν. Από τους 11 τραυματίες, οι έξι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με την ενημέρωση των ουκρανικών αρχών.

Ο περιφερειάρχης Κιέβου, Μικόλα Καλάσνικ, επιβεβαίωσε στη δική του ανάρτηση στο Telegram ότι: «Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της εχθρικής επίθεσης στο Βίσχοροντ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών είναι και ένα παιδί». Στις προηγούμενες αναρτήσεις του είχε αναφέρει ότι η περιοχή είχε δεχθεί «άλλη μια εχθρική επίθεση με drone», δείχνοντας ότι η πίεση των ρωσικών επιχειρήσεων παραμένει έντονη στα βόρεια της πρωτεύουσας.

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά τους ολονύκτιους ρωσικούς βομβαρδισμούς του Σαββάτου στο Κίεβο, που είχαν ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, αφήνοντας την πόλη σε συνεχή κατάσταση συναγερμού.

Πηγή: AFP

