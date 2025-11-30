Άδωνις Γεωργιάδης: Παρουσίασε το βιβλίο του «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση» – Υπουργοί και βουλευτές έδωσαν το παρών

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση» παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, το βράδυ του Σαββάτου (29/11), σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Divani Caravel». Η παρουσίαση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου, καθώς το παρών έδωσαν πολιτικά πρόσωπα, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του υγειονομικού χώρου και φίλοι του υπουργού.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Παρόντες επίσης οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορίδης, Ζωή Ράπτη, Βασίλης Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας, ενώ μεταξύ των προσκεκλημένων διακρίνονταν ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ρωμανός, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η Ματίνα Παγώνη, αλλά και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός. Το κοινό συμπλήρωσαν δήμαρχοι, διοικητές νοσοκομείων και πολίτες που ήθελαν να τον συγχαρούν προσωπικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μοιράστηκε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση του κόσμου, δημοσιεύοντας στο Χ (πρώην Twitter) ένα σύντομο βίντεο από την εκδήλωση. Σε αυτό ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη στήριξή τους και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μία μικρή γεύση του τι έγινε σήμερα στο “Κάραβελ”… ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία, πρέπει να το παραγγείλετε.».